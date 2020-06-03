تعرف على أغلى 10 مناطق في القاهرة الجديدة خلال 2020 (جراف)

بلغ متوسط سعر المتر المربع بالنسبة للشقق في القاهرة الجديدة وتحديدًا التجمع الخامس قيمة 8400 جنيه في حين سجل متوسط سعر المتر المربع بالنسبة للفيلات بلغ حوالي 23850 جنيه وفقُا لمحرك البحث عقار ماب مصر .

وقال محرك البحث غن مستوى الطلب على شراء الشقق بلغت نسبة 36% وهي نسبة منخفضة مقارنة بالفترات السابقة مؤكدًا أن هناك إنخفاض في أسعار المتر المربع للشقق سجل حوالي 7.07% وذلك في خلال 12 شهرًا الماضية.

ولفت محرك البحث إلى أن مستوى الطلب على شراء الفيلات في القاهرة الجديدة شهد انخفاضَا خلال الفترة الحالية وبلغ نسبته حوالي 23% في حين ارتفعت الأسعار بنسبة 28.96% خلال 12 شهرًا الماضية.



متوسط أغلى منطقة بالقاهرة الجديدة بلغ سعر المتر بها 14900 جنيه للشقق

وأوضح محرك البحث أن شرق الأكاديمية سجل متوسط سعر المتر به بالنسبة للشق قيمة 14900 جنيه أ وهو على سعر في مدينة القاهرة الجديدة وجاءت خلف ميراج سيتي في المرتبة الثانية بقيمة 14200 جنيه للمتر المربع.

وأكد محرك البحث عقار ماب مصر أن متوسط سعر المتر المربع في مدينة المستقبل سجل حوالي 13550 جنيه في حين سجلت منطقة النرجس 12 ألف جنيه.

وأشار إلى أن منطقة المستثمرين الجنوبية بلغ متوسط سعر المتر المربع بها 11700 جنيه بينما سجلت منطقة التمر حنه 11600 جنيه.

جراف يوضح متوسط أغلى عشر مناطق في القاهرة الجديدة خلال 2020

