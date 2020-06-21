تعرف على أغلى 10 علامات تجارية بقطاع الفنادق عالميًا 2020 (فيديو)

الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ علي المركز الأول في الدول الأعلى مشاركة بالقائمة

ارتفعت القيمة السوقية لأغلى 50 علامة تجارية في قطاع الفنادق عالميًا، بنسبة 15% خلال العام الجاري 2020 محققة 70 مليار دولار، مقارنة بـ 60.9 مليار دولار العام السابق له.

واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية علي نصيب الأسد في الدول الأعلي مشاركة في قائمة أغلى 50 علامة تجارية للفنادق، بعدد 32 فندقًا وصلت قيمتها السوقية لنحو 52.7 مليار دولار.

وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بالقائمة بعدد 7 فنادق بقيمة سوقية وصلت إلي 5.6 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بعدد 4 فنادق بقيمة سوقية نحو 5 مليارات دولار.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب دولة الصين، بعدد 3 فنادق بقيمة سوقية وصلت إلي 3.9 مليار دولار، ثم إسبانيا بعدد فندقين بقيمة سوقية 1.4 مليار دولار، تليها أستراليا بفندق واحد بقيمة سوقية 884 مليون دولار، وأخيراً سنغافورة بفندق واحد بقيمة سوقية 533 مليون دولار.

هيلتون تتصدر الفنادق الأعلى قيمة في 2020

وعن ترتيب أغلي 10 فنادق في العالم من حيث القيمة السوقية، وفقًا لموقع «Brand Finance»، جاءت “هيلتون” في المركز الأول كأكثر العلامات التجارية قيمة فى العالم، محققة 10.8 مليار دولار فى عام 2020.

واستحوذت “ماريوت” علي المركز الثانى محققة نحو 6 مليارات دولار، يليها “حياة” بنحو 4.53 مليار دولار، ثم “هوليداى إن” بقيمة سوقية 4.49 مليار دولار، وجاءت “هامبتون إن” فى المرتبة الخامسة بنحو 3.87 مليار دولار.

واحتلت العلامة الصينية “ Shangri-L” المركز السادس محققة 2.47 مليار دولار، يليها “دبل ترى” فى المركز السابع بقيمة 2.4 مليار دولار، ثم “مركيور” بنحو 2.33 مليار دولار في المركز الثامن.

أما المركز التاسع فكان من نصيب “Courtyard” مسجلة 1.77 مليار دولار، يليها العلامة التجارية ” إنتر كونتنينتال” في المركز العاشر مسجلة 1.75 مليار دولار.

يشار إلى أن موقع “Brand Directory” يتبع شركة Brand Finance المتخصصة فى تقييم قوة وقيمة أكثر من 5 آلاف علامة تجارية عالميا كل عام، ويحمل جميع التصنيفات والتقارير المتخصصة منذ عام 2007، ليغطي أكثر من 40 قطاعا وصناعة فى 46 دولة.