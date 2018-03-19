تعرف على أغلى 10 سيارات فى مصر

شريف عيسى



رصدت “المال” قائمة بأغلى 10 سيارات متوافرة فى السوق المحلى طبقاً للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاءها فى مصر خلال مارس الجارى.



وانفردت 3 علامات تجارية بالقائمة وهم العلامة الإنجليزية بنتلى، والعلامة الألمانية بورش، بالإضافة إلى لاند روفر الرائدة فى صناعة السيارات الرياضية الفاخرة متعددة الأغراض Suv.



واحتلت بنتلى مولسان قائمة السيارات الأغلى سعراً فى مصر، إذ يبدأ سعرها 12 مليوناً، و250 ألف جنيه، فيما جاءت بنتلى بينتايجا بالمركز الثانى بسعر بلغ 9 ملايين، و800 ألف جنيه، أما المركز الثالث فكان من نصيب بنتلى كونتيننتال GT، والتى يبدأ سعرها من 9 ملايين، و800 ألف جنيه.



وحصلت بنتلى فلاينج سبير بالمركز الرابع بسعر يبدأ من 9 ملايين، و100 ألف جنيه، فيما اقتنصت بورش باناميرا تيربو المركز الخامس بعد ان بلغ سعرها 7 ملايين، و281 ألفاً، و750 جنيهاً.



وجاءت رينج روفر 5.0 LWB Autobiography، فى المركز السادس فى قائمة العلامات الأعلى سعراً، بقيمة 6 ملايين، و595 ألفاً، و586 جنيهاً، فى حين حلت رينج روفر SWB 5.0 AB، على المركز السابع فى القائمة بسعر 6 ملايين، و399 ألفاً، و154 جنيه.

وحصدت بورش 911 تيربو بالمركز الثامن بقيمة 6 ملايين، و240 ألفاً، و500 جنيه، فيما تستحوذت رينج روفر SWB 5.0 AB، على المركز التاسع فى القائمة بسعر 6 ملايين، واقتنصت رينج روفر سبورت 5.0 SVR، المركز التاسع بسعر 5 ملايين، و988 ألفاً، و244 سيارة.



واستطاعت رينج روفر سبورت 5.0 AB على المركز العاشر فى قائمة السيارات الأغلى بسعر 5 ملايين، 701 ألفاً، و716 جنيهاً.

