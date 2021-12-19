تعرف على أغلى أنواع الفواكه في مصر

قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إن فاكهة القشطة هي أغلى أنواع الفاكهة في مصر، حيث يتراوح سعرها مابين 100 إلى 120 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن المساحات المزروعة من نبات القشطة في مصر أقل من 1000فدان في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف عبدالرحمن أن أنواع القشطة المشهورة في مصر هي قشطة عبد الرازق والقشطة الهندي والقشطة البلدي والقشطة الشريفة (قلب الثور) وتنتج القشطة بعد 3 سنوات من زراعتها تقريبا ويتراوح طول أشجارها بين 3 إلى 6 أمتار وتؤكل ثمارها طازجة بعد إزالة اللب والقشور.

وأشار عبدالرحمن إلى أن ثمرة القشطة مفيدة جدا لصحة الإنسان حيث تحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية المهمة والفيتامينات فتحوي بروتينات وكربوهيدات وسكريات مما يجعلها تزيد القوة المناعية للجسم ومدرة للبول وتقاوم العديد من الأمراض وتقاوم السرطان وتستخدم كعلاج لكثير من الأمراض وتدخل في صناعة الكثير من الأدوية وتزرع عادة من شهر مارس حتى أكتوبر حسب النوع ودرجة حرارة المنطقة وتجنى في شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام.

وأوضح عبدالرحمن أن أصعب مراحل زراعة القشطة هي مرحلة التلقيح والتي تتم عادة من منتصف شهر مايو إلي آخر شهر يونيو قبل شروق الشمس، حيث يتم التلقيح يدويا نظرا لاختلاف توقيت نضج أعضاء التذكير والتأنيث في شجرة القشطة، بالإضافة إلى انعدام رائحة زهورها مما يصعب تلقيحها عن طريق الحشرات.

وينتج فدان القشطه نحو 5 أطنان في المتوسط ودخلت القشطة مصر في عهد محمد علي وكانت تزرع عادة داخل القصور،

لكنها الآن تزرع في الكثير من المحافظات كالإسكندرية والشرقية والجيزة والمنيا وأسوان.