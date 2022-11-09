تعرف على أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك

يستمر سعر الدولار اليوم ارتفاعه في ختام التداولات البنكية اليوم الأربعاء 9-11-2022مجددًا بعد ارتفاعه الخميس الماضي على خلفية قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وترك العملة المحلية للعرض والطلب،ويعرض بنك مصر إيران ميد بنك السعر الأعلى له خلال تعاملات اليوم عند مستوى 24.40 جنيه للشراء، 24.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في أكبر البنوك الحكومية في السوق، خلال تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري، ليسجل 24.32 جنيه للشراء، 24.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية والصناعية

أظهرت شاشات التداولات المسائية بسوق صرف العملات ارتفاع سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية أمام نظيره الجنيه: 24.32 جنيه للشراء، 24.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

كما أظهرت شاشات التداولات اللحظية ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول 24.32 جنيه للشراء، 24.42 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

وأظهرت التعاملات المسائية داخل سوق الصرف وصول سعر العملة الأمريكية في بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى 24.30 جنيه للشراء، 24.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

كما ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات ببنك الاستثمار العربي إلى 24.38 جنيه للشراء، 24.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداولات اللحظية ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه داخل ثان أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول 24.32 جنيه للشراء، 24.37 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي الدولي

ارتفع شراء وبيع العملة الأمريكية داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 24.31 جنيه للشراء، 24.38 جنيه للبيع.