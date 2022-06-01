تعرف على أعلى سعر للدولار اليوم فى البنوك

شهدت مستويات سعر شراء وبيع الدولار في مصر زيادة بنحو 3 قروش للبيع والشراء أمام الجنيه المصري داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي وفق التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية:

أعلى سعر للدولار في مصر

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه في مصر عند 18.61 جنيه، و18.66 للشراء.

سعر الدولار داخل 3 بنوك

وتقدم 3 بنوك نفس سعر الدولار كثاني أعلى سعر له داخل السوق المحلية عند 18.59 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع.

وتضم قائمة تلك البنوك كل من العقاري المصري، والتنمية الصناعية، وفيصل الإسلامي، و”HSBC”، والإسكندرية.

سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين

يعرض أكبر بنكين حكوميين (البنك الأهلى وبنك مصر)، سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.