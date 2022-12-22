تعرف على أعلى سعر لـ«الدرهم الإماراتي» بعد رفع سعر الفائدة 3%

سجل أعلى سعر للدرهم الإماراتي، عند 6.73 للشراء، و6.74 للبيع، وذلك في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بعد قيام البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة بواقع 3% لتصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

سعر الدرهم الإماراتي بعد رفع سعر الفائدة

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 6.72 للشراء، و6.74 للبيع، في البنك المركزي المصري، ووصل سعر الدرهم 6.72 للشراء، و6.74 للبيع في بنك المشرق.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في بنكى مصر والأهلى المصري 6.72 للشراء، و6.72 للبيع، أما سعر الدرهم في البنك المصري لتنمية الصادرات والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي بالإضافة إلى بنك فيصل الإسلامي، 6.71 للشراء، و6.74 للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس.