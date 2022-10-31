تعرف على أعلى سعر بيع لـ الدينار الكويتي اليوم

سجل الدينار الكويتي أعلى سعر في البنك العربي الإفريقي الدولي بنحو 73.95 جنيه للشراء، و81.26 جنيه للبيع، ليتخطى حاجز الـ 80 جنيها، ويشهد الدينار تصاعدًا مستمرًا عقب رفع أسعار الفائدة بواقع 2% في اجتماع استثنائي الخميس الماضي.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 74.45 جنيه للشراء، و77.56 جنيه للبيع، أما عن البنك الأهلى المصري، فبلغ سعر الدينار الكويتي، 74.51 جنيه للشراء، و77.56 للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، 74.61 جنيه للشراء، 80.52 للبيع، بينما سجل في بنك سايب، 77.82 جنيه للشراء، 78.22 للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عقدت اجتماعا استثنائيا يوم الخميس الماضي اتخذت فيه قرار برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.