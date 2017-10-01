تعرف على أعضاء لجنة تحكيم الصوت الذهبي

في دورتها الثالثةسلوى عثمانأعلن الدكتور، أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الصوت الذهبي في دورتها الثالثة، والتي تحمل اسم الراحل محسن فاروق. وأعضاء اللجنة هم أحمد عبد الله رئيسا ،وعضوية هاني شنودة، الدكتورة تحية شمس الدين، الدكتورعلاء فتحي، الدكتورة إيناس

في دورتها الثالثة

سلوى عثمان

أعلن الدكتور، أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الصوت الذهبي في دورتها الثالثة، والتي تحمل اسم الراحل محسن فاروق.

وأعضاء اللجنة هم أحمد عبد الله رئيسا ،وعضوية هاني شنودة، الدكتورة تحية شمس الدين، الدكتورعلاء فتحي، الدكتورة إيناس جلال الدين

وآخر موعد للتقدم لمسابقة الصوت الذهبي 5 أكتوبر الجاري

وتتضمن شروط المشاركة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، ولا يزيد عن 30 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، تقديم أحدي الأعمال من الموسيقي العربية في المرحلة الأولي، وفي المرحلة الثانية تقدم طقطوقة أو موشح أو مونولوج” أحدهم” ، بالإضافة لقصيدة أو دور” أحدهم”

أما عن الجوائز فهي، الجائزة الأولي عشرة آلاف جنية بالإضافة لأوسكار وشهادة تقدير، الجائزة الثانية سبعة آلاف جنية بالإضافة لشهادة تقدير وميدالية، الجائزة الثالثة خمسة آلاف جنية بالإضافة لشهادة تقدير وميدالية، وتشمل الجائزتين الرابعة والخامسة شهادة تقدير وميدالية.

ويمكن لراغبي الاشتراك في المسابقة بسحب استمارت المشاركة من منافذ الصندوق بالأماكن التالية: المبنى الإداري لصندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا، منفذ الصندوق بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا، منفذ الصندوق بجامعة القاهرة بجوار مبنى كلية العلوم، منفذ الصندوق بجامعة عين شمس بجوار مبنى كلية الآداب، منفذ الصندوق بأكاديمية الفنون بالهرم ، مركز الحرية للإبداع الفني بالاسكندرية .