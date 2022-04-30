تعرف على أعداد السيارات المرخصىة من «هيونداي» بوحدات المرور خلال مارس (جراف)

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «هيونداي» في مصر بمختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضى؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور.

وتصدرت «هيونداي توسان» قوائم تراخيص العلامة الكورية، بعدما تمكنت من تسجيل 718 مركبة، أعقبتها «إلنترا CN7» في المركز الثاني بواقع 394 سيارة.

وجاءت «بايون» فى المرتبة الثالثة بإجمالي ترخيص 232 سيارة، تبعتها «هيونداي i20» فى المركز الرابع مسجلة نحو 171 مركبة.

وحلت «أكسنت HCI» فى المرتبة الخامسة بترخيص 161 مركبة، أعقبتها «إلنترا HD» فى المركز السادس بواقع 75 سيارة.

واحتلت «كريتا» المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 65 مركبة، أعقبتها «أكسنت RB» في المركز السابع بواقع 54 سيارة.

وتمركزت «هيونداى I10» في المرتبة الثامنة بقوائم تراخيص سيارات العلامة الكورية في مصر مسجلة نحو 22 سيارة، تلتها «أفانتي» بواقع 7 مركبات.

فيما بلغ إجمالي عدد الطرازات الأخرى المرخصة من العلامة الكورية «هيونداى» نحو 11 مركبة في مختلف وحدات المرور، خلال مارس الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «هيونداى» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى: