تعرف على أعداد السيارات المرخصة من «سكودا» بوحدات المرور خلال أكتوبر

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «سكودا» في مصر، نحو 549 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى.

رصدت «المال» أعداد الطرازات المرخصة من «سكودا» في مصر خلال الشهر الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «أوكتافيا» قوائم تراخيص سيارات «سكودا» بعدما تمكنت من تسجيل نحو 201 مركبة، تبعتها «كودياك» فى المركز الثاني بواقع 143 سيارة.

وجاءت «سوبيرب» فى المرتبة الثالثة بإجمالي ترخيص 101 سيارة، تبعتها «كاروك» فى المركز الرابع بنحو 58 سيارة.

وحلت «كاميك» فى المرتبة الخامسة بقائمة الطرازات المرخصة من «سكودا» مسجلة نحو 43 سيارة، أعقبتها «سكالا» فى المركز الساس بإجمالي 3 مركبات فقط خلال تلك الفترة.

ويوضح الجدول التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «سكودا» بوحدات المرور خلال أكتوبر الماضى: