سيــارات

تعرف على أعداد السيارات المرخصة من «سكودا» بوحدات المرور خلال أكتوبر

تتصدرها «أوكتافيا» بواقع 201 مركبة
أحمد عوض 8:07 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21 8:07 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «سكودا» في مصر، نحو 549 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى.

رصدت «المال» أعداد الطرازات المرخصة من «سكودا» في مصر خلال الشهر الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «أوكتافيا» قوائم تراخيص سيارات «سكودا» بعدما تمكنت من تسجيل نحو 201 مركبة، تبعتها «كودياك» فى المركز الثاني بواقع 143 سيارة.

اقرأ أيضا  القطاع الخاص يقتنص نصيب الأسـد من «الأتوبيسات» خلال أكتوبر

وجاءت «سوبيرب» فى المرتبة الثالثة بإجمالي ترخيص 101 سيارة، تبعتها «كاروك» فى المركز الرابع بنحو 58 سيارة.

وحلت «كاميك» فى المرتبة الخامسة بقائمة الطرازات المرخصة من «سكودا» مسجلة نحو 43 سيارة، أعقبتها «سكالا» فى المركز الساس بإجمالي 3 مركبات فقط خلال تلك الفترة.

ويوضح الجدول التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «سكودا» بوحدات المرور خلال أكتوبر الماضى:

اقرأ أيضا  كيا تخطط لبيع السيارات الكهربائية في الأسواق الرئيسية العالمية بحلول 2040
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

مبادرة إحلال السيارات تجيب على أهم 4 أسئلة «فيديو»

محمد مجدي 8:04 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

15 ماركة ضمن أغلى العلامات فى العالم لعام2021

شريف عيسى 6:23 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

واردات مكونات الإنتاج تهبط %18.5 خلال 8 أشهر

أحمد عوض 6:18 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

القطاع الخاص يقتنص نصيب الأسـد من «الأتوبيسات» خلال أكتوبر

أحمد شوقي 6:14 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

«إم جى 5» تتصدر تراخيص الطرازات الصينية.. و«جيتور X70» تصعد للمركز الـ 6

أحمد عوض 6:11 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

سعر ومواصفات «بيجو 301» موديل 2022

أحمد عوض 1:29 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21