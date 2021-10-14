تعرف على أعداد السيارات المرخصة من «تويوتا» بوحدات المرور خلال سبتمبر (جراف)

حصدت العلامة اليابانية «تويوتا» المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الملاكي»، بعدما تمكنت من تسجيل 1093 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضى.

بحسب التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت «كورولا» قوائم تراخيص سيارات العلامة اليابانية بإجمالى نحو 877 مركبة، تبعتها «فورتشنر» فى المركز الثاني بواقع 92 مركبة.

وجاءت «راش» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 83 سيارة، أعقبتها « تويوتا CH-R» فى المركز الرابع بإجمالي 24 مركبة.

وحلت «ياريس» فى المرتبة الخامسة بترخيص 11 مركبة، تلتها «لاند كرزر» فى المركز السادس بواقع 5 سيارات فقط خلال تلك الفترة.

وظهرت «أفانزا» فى المرتبة السابعة بقوائم تراخيص سيارات «تويوتا» مسجلة نحو مركبة واحدة فقط خلال سبتمبر الماضى.

يذكر أن إجمالي عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مختلف وحدات المرور بلغت نحو 23 ألفًا و84 مركبة خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب سيارات «تويوتا» المرخصة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى: