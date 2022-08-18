تعرف على أعداد السيارات المرخصة من «تويوتا» بوحدات المرور خلال يوليو الماضى (جراف)

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة اليابانية «تويوتا» نحو 531 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى.

وتصدرت «بيلتا» قوائم تراخيص سيارات «تويوتا» في مصر بإجمالى نحو 186 مركبة، تبعتها «كورولا» فى المركز الثاني بواقع 142 وحدة.

وحلّت «فورتشنر» فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من تسجيل 109 سيارات، تلتها «روميون» فى المركز الرابع بإجمالى 34 مركبة.

وجاءت «راش» فى المرتبة الخامسة بترخيص 31 مركبة، تلتها «ياريس» في المركز السادس بنحو 10 مركبات.

وظهرت «تويوتا CH-R» و«لاند كروزر» في المرتبة السابعة والثامنة- على التوالى- بقوائم تراخيص سيارات العلامة اليابانية مسجلتا نحو 9 مركبات لكل منهما.

وحلّت «كامري» في المرتبة التاسعة بقائمة الطرازات المرخصة من «تويوتا» في مصر، مسجلة نحو مركبة واحدة خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أعداد السيارات المرخصة من «تويوتا» بوحدات المرور خلال يوليو الماضى: