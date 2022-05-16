تعرف على أعداد السيارات المرخصة من «بيجو» بوحدات المرور (جراف)

احتلت العلامة الفرنسية «بيجو» المرتبة التاسعة بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» بعدما تمكنت من تسجيل 584 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت «بيجو 3008» قوائم تراخيص العلامة الفرنسية بإجمالى 322 مركبة، تبعتها «بيجو 5008» فى المركز الثاني بنحو 126 وحدة.

وجاءت «بيجو 508» فى المرتبة الثالثة مسجلة ترخيص 76 سيارة، تلتها «بيجو 301» فى المركز الرابع بنحو 47 مركبة.

وحلت «بيجو 2008» فى المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من ترخيص 12 مركبة في مختلف وحدات المرور.

فيما بلغ إجمالى عدد الطرازات الأخرى المرخصة من «بيجو» نحو سيارة فقط بوحدات المرور خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «بيجو» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى: