سيــارات

تعرف على أعداد السيارات المرخصة من «إم جي» بوحدات المرور خلال أكتوبر (جراف)

تتصدرها «MG 5» بواقع 896 مركبة
أحمد عوض 5:45 م, السبت, 13 نوفمبر 21 5:45 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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اقتنصت العلامة الصينية «إم جي» المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2065 مركبة، خلال شهر أكتوبر الماضى.

رصدت «المال» أعداد الطرازات المرخصة لـ«إم جي» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

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اعتلت «إم جي 5» صدارة قوائم تراخيص العلامة الصينية بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 896 مركبة، تبعتها «MG ZS» فى المركز الثاني بإجمالي 817 سيارة.

وجاءت «إم جى 6» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 198 مركبة، تلتها «MG HS» فى المركز الرابع بواقع 138 مركبة.

وحلّت «إم جي RX5» فى المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الأكثر ترخيصًا للعلامة الصينية «MG» بمختلف وحدات المرور، بإجمالى ترخيص 6 مركبات خلال الشهر الماضى.

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وتمركزت «إم جي 3» فى المرتبة السادسة بترخيص مركبتين فقط خلال تلك الفترة.

فيما بلغ عدد الطرازات الأخرى المرخصة من العلامة الصينية «إم جي» نحو 8 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

يُذكر أن إجمالي عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة بوحدات المرور، بلغت نحو 17 ألفًا و813 مركبة خلال أكتوبر الماضى.

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يوضح الجراف التفاعلي التالي قائمة السيارات الأكثر ترخيصًا للعلامة الصينية «إم جي» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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