تعرف على أعداد السيارات المرخصة من «إم جي» بوحدات المرور (جراف)

تصدرت العلامة الصينية «إم جي» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1787 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، اعتلت «إم جي ZS» صدارة قوائم تراخيص سيارات العلامة الصينية «MG» بإجمالى نحو 779 وحدة، تبعتها «MG HS» فى المركز الثاني بواقع 440 مركبة.

وجاءت «إم جى 5» فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 306 مركبات، تلتها «MG 6» فى المركز الرابع بواقع 212 مركبة.

وحلت «إم جي RX5» فى المرتبة الخامسة بقوائم تراخيص سيارات «MG» في مصر مسجلة نحو 44 مركبة في مختلف وحدات المرور.

فيما بلغ عدد الطرازات الأخرى المرخصة من العلامة الصينية «إم جى» نحو 6 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

يذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر، بلغت نحو 14 ألفًا و و694 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «MG» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى: