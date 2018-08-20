تعرف على أعداد الحجيج آخر 20 عامًا

شريف عيسىرصدت "المال" تراجع أعداد الحجيج على مدار السنوات العشرين الماصية بنسبة تصل إلى 7%، إذا هبط مؤدو مناسك الحج من 1,83 مليون مسلم فى عام 1998، إلى ما يقرب من 1,7 مليون حاج خلال العام الجارى.ووفقًا للإحصائيات التى نشرها موقع Statista، بلغ أعداد الحجيج فى عام 1999 مايقرب من 1,84 مليونًا، وفى

شريف عيسى

رصدت “المال” تراجع أعداد الحجيج على مدار السنوات العشرين الماصية بنسبة تصل إلى 7%، إذا هبط مؤدو مناسك الحج من 1,83 مليون مسلم فى عام 1998، إلى ما يقرب من 1,7 مليون حاج خلال العام الجارى.

ووفقًا للإحصائيات التى نشرها موقع Statista، بلغ أعداد الحجيج فى عام 1999 مايقرب من 1,84 مليونًا، وفى عام2000 وصل العدد إلى 1,9 مليون حاج، وارتفعت الأعداد لتصل إلى 1,95 مليونًا خلال موسم حاج 2001.

وارتفعت أعداد مؤدى المناسك إلى ما يزيد عن 2 مليون حاج للمرة الأولى وذلك خلال عام 2002، وثبت عدد الحجاج فى عام2003 بالعام السابق عند نفس المستوى، لترتفع الأعداد إلى 2,2 مليون حاج خلال عام 2004.

ووصل عدد الحاج لمستوى 2,3 مليون حاج فى عام 2005، واستمرت فى النمو لتصل الإحصائيات إلى 2,4 مليون حاج فى عام 2006.

واستمر نمو أعداد الحجاج خلال 2007 لتصل 2,5 مليون مسلم، إلا أن الأعداد قد تراجعت خلال 2008 لتصل إلى 2,4 مليون حاج.

واستمر مسلسل هبوط أعداد الحجاج فى عام 2009 ليصل الإجمالى إلى 2,3 مليون حاج.

وشهدت إحصائيات الحاجيج بداية نمو بحلول 2010 لتصل إلى 2,8 مليون حاج، وفى العام التالى واصلت النمو لتصل إلى 2,9 مليون مسلم.

ويعد عام 2012 الأعلى فى تاريخ أعداد الوافدين إلى السعودية لقضاء مناسك الحج، إذ تجاوزت الأعداد خلال هذا العام 3,2 مليون حاج.

وعلى الرغم من المستوى القياسى فى اقبال العالم الاسلامى خلال هذا العالم، الا ان الهبوط جاء قويًا إذ تراجعت الأعداد فى العام التالى بأكثر من مليون مسلم ليصل إلى 1,98 مليون حاج خلال عام 2013.

وبلغ عدد حاج بيت الله الحرام فى عام 2014 ما يزيد عن 2,1 مليون مسلم، وقدرت الأعداد فى عام 2015 بنحو 1,95 مليون حاج.

أما فى عام 2016 بلغت أعداد زوار الكعبة 1,9 مليون مسلم، وقفزت فى عام 2017 لتصل إلى 2,25 مليون حاج خلال موسم أداء الفريضة فى عام 2017.