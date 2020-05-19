اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على أضعف 10 دول فى سرعة الإنترنت الأرضي خلال أبريل

منها 5 أفريقية
محمود جمال 7:26 ص, الثلاثاء, 19 مايو 20 7:26 ص, الثلاثاء, 19 مايو 20

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كشف مؤشر قياس سرعة الإنترنت العالمي speed test عن أضعف 10 دول حول العالم فى متوسط سرعة الأنترنت الأرضي من أصل 174 دولة خلال شهر أبريل الماضي ، وجاءت غينيا بيساو في المركز الـ 165 بـ 6.79 ميجا ، أعقبها الكونغو الديمقراطية بـ 6.30 ميجا ، ثم سوريا فى المركز 167 بـ 6 ميجا ، تلتها موريتانيا فى المركز 168 بـ 5.15 ميجا.

وجاءت السودان فى المركز 169 بـ 5.02 ميجا ، ثم اليمن فى المركز 170 بـ 3.45 ميجا ، والجزائر فى المركز 171 بـ 3.02 ميجا ، وكوبا فى المركز 172 بـ 2.95 ميجا ، تلتها فنزويلا بـ 2.85 ميجا ، وتذيلت القائمة دولة تركمستان بـ 2.64 ميجابت

وسجل متوسط سرعة التحميل ( الدونلود ) العالمي خلال أبريل 74.74 ميجابت مقابل 39.62 ميجا لتحميل الملفات ( الآبلود ) . وجاءت سنغافورة فى صدارة الترتيب بـ 198.46 ميجابت ، تلتها هونج كونج بـ 176.70 ، ثم تايلاند بـ 159.87 ميجابت .

واحتلت سويسرا المركز الرابع بـ 152.05 ميجابت ، أعقبها رومانيا خامسا بـ 151.87 ميجابت ، ثم إمارة موناكو الفرنسية بـ 140.10 ميجا .

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بقلم محمود جمال

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