تعرف على أضعف 10 دول فى سرعة الإنترنت الأرضي خلال أبريل

كشف مؤشر قياس سرعة الإنترنت العالمي speed test عن أضعف 10 دول حول العالم فى متوسط سرعة الأنترنت الأرضي من أصل 174 دولة خلال شهر أبريل الماضي ، وجاءت غينيا بيساو في المركز الـ 165 بـ 6.79 ميجا ، أعقبها الكونغو الديمقراطية بـ 6.30 ميجا ، ثم سوريا فى المركز 167 بـ 6 ميجا ، تلتها موريتانيا فى المركز 168 بـ 5.15 ميجا.

وجاءت السودان فى المركز 169 بـ 5.02 ميجا ، ثم اليمن فى المركز 170 بـ 3.45 ميجا ، والجزائر فى المركز 171 بـ 3.02 ميجا ، وكوبا فى المركز 172 بـ 2.95 ميجا ، تلتها فنزويلا بـ 2.85 ميجا ، وتذيلت القائمة دولة تركمستان بـ 2.64 ميجابت

وسجل متوسط سرعة التحميل ( الدونلود ) العالمي خلال أبريل 74.74 ميجابت مقابل 39.62 ميجا لتحميل الملفات ( الآبلود ) . وجاءت سنغافورة فى صدارة الترتيب بـ 198.46 ميجابت ، تلتها هونج كونج بـ 176.70 ، ثم تايلاند بـ 159.87 ميجابت .

واحتلت سويسرا المركز الرابع بـ 152.05 ميجابت ، أعقبها رومانيا خامسا بـ 151.87 ميجابت ، ثم إمارة موناكو الفرنسية بـ 140.10 ميجا .