تعرف على أضخم سفن الحاويات على مستوى العالم (صور)

اعتمدت الخطوط الملاحية العاملة في نشاط الحاويات، خلال السنوات الأخيرة على سياسة الحجم من حيث الاعتماد على سفن ضخمة، وذلك اعتمادا على ما يعرف بـ”اقتصاديات الحجم”.

وهو ما عمل مؤخرا على انتعاش حركة النقل البحري العالمي، بل كان له أثر كبير في انخفاض أسعار النوالين من ناحية، بالإضافة إلى زيادة المنقول من التجارة العالمية من ناحية أخرى.

وترصد ” المال ” في هذا التقرير أهم 15 سفينة على مستوى العالم في نشاط الحاويات.

وحسب ما توفر من معلومات حول تلك السفن الضخمة، والتي أصبحت بمثابة مدن تمشي في البحار والمحيطات، حسبما أكده خبراء في النقل البحري، فإن السفينة الأضخم حتى الآن وتعمل حاليا بين الموانئ العالمية، هي السفينة MSC IRINA والتي تصل طولها 1312 قدما، وبعرض يصل الى 201.1 قدم، وبسعة تصل الى 24346 حاوية مكافئة.

ثم تأتي السفينة OOCL Spain والتي يصل طولها 1312 قدم، وبعرض 201.1 قدم ، وبسعة 24188 حاوية.

بينما تتبع السفينة الثالثة عالميا من حيث الحجم الخط الملاحي خط msc السويسري، وهي السفينة MSC Tessa والتي تعمل بطول 1312 قدم، وبعرض 202 قدم وبسعة 24116 حاوية.

فيما تتبع السفينة الرابعة الخط الملاحي التايواني “إيفر جرين” وهي السفينة Ever Alot والتي تصل طولها 1312 قدم ، وبعرض يصل الى 202 قدم وبسعة تصل الى 24 ألف حاوية.

كما تأتي في المرتبة الخامسة السفينة Ever Ace بطول 1312 قدم ، وبعرض 202 قدم ، وبسعة تصل 23992 حاوية .

في حين جاءت HMM Algeciras التابعة للخط الملاحي هيونداي، في المرتبة السادسة، وذلك بطول يصل بطول 1312 قدم ، وبعرض 200.1 قدم ، وبسعة تصل 23964 حاوية.

كما تأتي السفينة HMM St Petersburg في المرتبة السابعة، والتابعة أيضا للخط الكوري ” هيونداي ” والتي تعمل بطول يصل الى بطول 1312 قدم ، وبعرض 202 قدم ، وبسعة 23820 حاوية.

وجاءت في المرتبة الثامنة، السفينة MSC Gülsün والتابعة للخط الملاحي ” msc ” السويسري، والتي تعمل بطول 1312 قدم ، وبعرض 202 قدم وبسعة تصل الى 23756 حاوية.

وتحتل السفينة MSC Nelaالمرتبة التاسعة والتي تعمل بطول 1312 قدم ، وبعرض 200.1 قدم ، وبسعة 23656 حاوية.

ثم تأتي السفينة CMA CGM Jacques Saadé والتي تتبع الخط الملاحي CMA -CGM الفرنسي، والتي تعمل بطول 1312 قدم ، وبعرض 201 قدم، وبسعة تصل الى 23112 حاوية، والتي تحمل لقب أكبر سفينة حاويات تعمل بالغاز الطبيعي السائل في العالم.

كما تحتل المرتبة الحادية عشر عالميا بين سفن الحاويات، والتابعة للخط الملاحي OCCL والذي يتخذ من هونج كونج مقرا له، السفينة OOCL Hong Kong ، وبطول 1312 قدم ، وبعرض ١٩٣ قدم وبسعة 21.413 حاوية .

وفي المرتبة الثانية عشر السفينة COSCO Shipping Solar والتي تتبع الخط الملاحي كوسكو الصيني، وتعمل بطول 1312.3 قدم، وبعرض 192 قدم ، وبسعة ٢١٢٣٧ حاوية.

ثم تأتي السفينة CMA CGM Antoine de Saint Exupéry في المرتبة الثالثة عشر، والتي تتبع الخط الملاحي CMA -CGM الفرنسي، والتي تعمل بطول 1312.3 قدم، وبعرض ١٩٣.٦ قدم، وبسعة تصل الى 20954 حاوية.

وفي المرتبة الرابعة عشر السفينة، Madrid Maersk والتي تعمل بطول 1309.1 قدم، وبعرض 192 قدم

وبسعة 20.568 حاوية.

ثم تأتي السفينة MOL Truth والتابعة للخط الملاحي MOL الياباني ، في المرتبة الخامسة عشر، وذلك بطول 1309.1 قدم ، وبعرض 190.3 قدم ، وبسعة 20182 حاوية .