تعرف على أسوأ بورصة بالعالم..خسرت 20 مليار دولار هذا العام

خالد بدر الدينهوت قيمة الأسهم الفلبينية بأكثر من 20 مليار دولار هذا العام حتى الآن لتنزل إلى أدنى مستوى لها منذ حوالى عام مع هبوط مؤشر بورصة مانيلا بحوالى 10 % ليسجل أسوأ أداء بين البورصات على مستوى العالم بسبب ارتفاع معدل التضخم.وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر بورصة الفلبين فى مانيلا تر

خالد بدر الدين

هوت قيمة الأسهم الفلبينية بأكثر من 20 مليار دولار هذا العام حتى الآن لتنزل إلى أدنى مستوى لها منذ حوالى عام مع هبوط مؤشر بورصة مانيلا بحوالى 10 % ليسجل أسوأ أداء بين البورصات على مستوى العالم بسبب ارتفاع معدل التضخم.

وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر بورصة الفلبين فى مانيلا تراجع بحوالى 2.3 % فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل أسوأ إغلاق منذ مايو من العام الماضى مع انخفاض أسعار أسهم 5 شركات مقابل لرتفاع سعر سهم شركة واحدة فقط.

وأدى ضعف قيمة البيزو الفليبينى لتصبح أسوأ عملة فى آسيا مع التوترات التجارية بين أمريكا والصين إلى زيادة مخاوف المستثمرين والابتعاد عن أحد أغلى الأسواق فى آسيا.

وخسرت أسعار أسهم شركة بيورجولد برايس كلوب أحد أكبر متاجر مواد بقالة فى الفيليبين بأكثر من 11 % اليوم فى أكبر خسارة يومية منذ عام 2015 وكذلك يونيبنك BDO أكبر بنك فى الفيليبين انخفضت أسعار أسهمه بحوالى 4 % ليسجل أكبر ضغط على مؤشر بورصة مانيلا.

ويرى جوناثان رافيلاس الخبير الاستراتيجى للأسواق المالية فى يونيبنك BDO إن هناك المزيد من موجات بيع الأسهم ستشهدها الفترة القادمة مع تزايد المخاوف من ضعف الإنفاق الاستهلاكى بسبب انخفاض قيمة البيزو وارتفاع معدل التضخم وارتفاع أسعار البترول لأكثر من 71 دولار للبرميل لأول مرة منذ حوالى 4 سنوات مما سيزيد من تكلفة استيراد حكومة الفيليبين للبترول.

وهبطت قيمة البيزو بأكثر من 4 % منذ نهاية العام الماضى ليسجل أسوأ أداء بين العملات الآسيوية مقابل الدولار الأمريكى كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الفيليبينية أجل 10 سنوات إلى حوالى 7.2 % لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2011 وتوقع قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة لتخفيف معدل التضخم.

أسهم الفيليبين خسرت حوالى 20 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ نهاية عام 2017 وحتى الآن