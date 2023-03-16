تعرف على أسماء 36 أمّا مثالية وقصص تضحية قادت للتكريم (صور)

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مؤتمر صحفي اليوم ، أسماء الأمهات المثالية لعام 2023، بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة التضامن بيانات ونبذة عن الأمهات المكرمات بعيد الأم القادم 21 مارس 2023 ، متضمنة 36 أم مثالية .

وأكدت القباج أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2023 بلغ 660 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم.

وأوضحت أن من بينهن 424 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، والتي جاءت كالتالي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء.

وأشارت أنه يُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية ” شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان”، بحد أقصي 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بإحدي المهن ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا غير قابل للتعلم.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفئات المُكَّرمة لهذا العام هي الأم المثالية على مستوي المحافظات، وأم بديلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من ذوي الإعاقة تميز في إحدى المجالات سواء الرياضية أو الفنية أو العلمية، وأم من مؤسسات الأطفال «كريمي النسب»، وأم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي، وأم متطوعة من أجل حياة كريمة، كنموذج مشرف، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية « “حياة كريمة”، بالإضافة إلى رائدة اجتماعية متميزة، بالإضافة إلي أم شهيد من القوات المسلحة وأم شهيد من الشرطة.

أسماء الأمهات المثاليات لخمس محافظات 2023

وزارة التضامن الاجتماعي تكرم 36 أم مثالية

تضمنت قائمة الأمهات المكرمات هدى عبداللطيف محمود أرملة منذ 17 سنة ، الأم المثالية الأولى في محافظة كفر الشيخ، تبلغ من العمر 56 عام، وتشغل وظيفة معلم خبير ولديها من الأبناء ولد وبنتين.

واشتملت القائمة على عزيزة احمد عمر، وهي سيدة متزوجة منذ 32 عام، في المركز الثاني على مستوى الجمهورية، من الوادي الجديد ، 60 سنة حاصلة على دبلوم فني تجاري تعمل بوظيفة كاتب أول بمدرسة ابتدائية، وترعى 4 أبناء.

وجاءت بين المكرمات مرفت السيد محمد على في المركز الثالث ومن محافظة السويس، وهي متزوجة منذ 35 سنة ، 60 سنة ليسانس آداب لغة عربية وحصلت على دكتوراه في الفلسفة وتعمل كمدرسة داخل مدرسة ثانوية، ولديها ولد و بنتين.

وجاءت في المركز الأول من الأقصر نوال ابراهيم خليل ، أرملة وربة منزل منذ 13 عام، تبلغ من العمر 53 سنة و حاصلة على دبلوم فني تجاري وأم لـ 3 بنات.

وحصلت على لقب الأم المثالية الاولى في أسيوط هدى إبراهيم محمود ، أرملة منذ 33 عام ، تبلغ 59 عاما ، حاصلة على بكالوريوس علوم وتربية وتعمل كرئيس قسم التعليم الثانوي ، لديها بنتين و أبن.

وجاءت صفاء على عبد الوهاب الأولي على محافظة بنى سويف، وعايدة محمد السيد فرج الله الأولي على محافظة القليوبية، ونادية مبارك سليمان محمد الأولي على محافظة الإسماعيلية، وابتسام حسن حسين بشر الأولي على محافظة شمال سيناء، وهويدا فؤاد عبد المنعم الأولي على محافظة مطروح، وحليمة سلامة عبد السميع الأولي على محافظة الفيوم، وفضيلة سيد أحمد الأولي على محافظة الغربية.

كما جاءت حمدية عبد اللاه عطيه بشير الأولي على محافظة قنا، و هدى محمد عبادي الأولي على محافظة الإسكندرية، و رضا عبد الحميد إسماعيل الأولي على محافظة أسوان، و فاتن حسين عثمان الأولي على محافظة سوهاج، و راعوث لوكاس وردخان الأولي على محافظة القاهرة، و فيروز السيد رمضان الأولي على محافظة جنوب سيناء.

بالإضافة إلى سمية إبراهيم عبد العزيز سلامة الأولي على محافظة دمياط، و زينب عبد المعبود محمد الأولي على محافظة المنيا، و مرفت أحمد إبراهيم الأولي على محافظة الشرقية، و بدرية مصطفي عبد الحليم الأولي على محاظة البحيرة، و سليمان مصطفي لبن الأولي على محافظة الجيزة، و إيمان أحمد عبد الرحمن الأولي على محافظة الدقهلية.

وتضمنت قائمة أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023 ، فاطمة السيد مصطفى والدة الشهيد عقيد أركان حرب محمد فاروق عبدالقادر ، وفايزة أحمد سليم أم الشهيد مقدم أحمد محمد أحمد الضبيعي.

«التضامن»: هدى عبداللطيف الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية

أم المثالية الأولى

جاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية الأم المثالية هدى عبداللطيف محمود أرملة محافظة كفر الشيخ، تخرجت الأم وحصلت على دبلوم للمعلمات ثم تزوجت في عام 1991م ، بعد ثلاثة أعوام من الزواج رزقها الله بالابن الأول ثم الابنة الثانية ، ثم الابنة الثالثة .

مرض زوج “هدى” بعد 7 سنوات من الزواج بمرض الكبد ” فيروس سي “، فقامت الأم برعايته ورعاية الأبناء بجانب عملها كمُدرسة ابتدائي.

كانت دائما تبدأ يومها باكراً قبل صلاة الفجر وتقوم بترتيب شئون المنزل ثم تذهب إلى المحل وتستقبل الأهالي لتجميع اللبن منهم حتى السابعة صباحاً ، لتصنع منه الاجبان وتقوم ببيعها لاحقاً.

وكانت الأم تذهب إلى المدرسة التي تعمل بها حتى تقوم بدورها كمُدرسة ابتدائي وصانعة أجيال، وبعد الانتهاء من عملها بالمدرسة كانت تعود إلى منزلها لترعى أبنائها، وزوجها المريض وتراعي شئون منزلها ،وظلت على هذا الحال حتى توفاه الله في عام 2005م.

بعد وفاة الأب عكفت الأم على تربية أبنائها فكانت لهم نعم الأب والأم ، وواصلت الليل بالنهار حتى تستطيع توفير احتياجات أولادها من مأكل وملبس .

عملت على تربية أبنائها حتى تخرج الابن الأكبر وحصل على بكالوريوس صيدلة ،والابنة الثانية تخرجت وحصلت على بكالوريوس طب وجراحة ، ثم تخرجت الابنة الصغرى وحصلت على بكالوريوس طب أسنان .

واستطاعت أن تشتري قطعة أرض ، وقامت ببنائها لأبنائها كمساهمة ومساعده في الزواج ، وأدت رسالتها بائعة لبن فجراً ومُعلمة أجيال صباحاً وأم صابرة ليلاً ومساءً ،ومازال عطائها مستمرا نحو أبنائها وتلاميذها.