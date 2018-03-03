تعرف على أسماء اللجنة المالية ﻹدارة الزمالك

علي المصري:يترأس اللواء إسماعيل الفار، وكيل أول وزارة الرياضة، اللجنة التي شكلها المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك.وجاء تشكيل اللجنة من وزارة الشباب والرياضة، بتوصية من نيابة الأموال العامة، السبت،

علي المصري:

يترأس اللواء إسماعيل الفار، وكيل أول وزارة الرياضة، اللجنة التي شكلها المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك.

وجاء تشكيل اللجنة من وزارة الشباب والرياضة، بتوصية من نيابة الأموال العامة، السبت، وتتكون من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، لحين الانتهاء من التحقيقات، وطلبت نيابة الأموال العامة من وزارة الرياضة، سرعة إبلاغها بأسماء أعضاء اللجنة، التي تدير النواحي المالية النادي.

واستندت النيابة العليا للأموال العامة، في تقريرها، إلى أنه بناء على التحقيقات الجارية، ورقمها 240 لسنة 2018، وبناء علي ضبط كافة السجلات، وحركة خزينة النادي، وحصر الأموال فيها، تقرر ضرورة وجود لجنة مالية، لإدارة شؤن الزمالك.

وجاء تشكيل اللجنة كالتالى:

– بهاء حنفى وكيل وزارة للرقابة والمعايير.

– أحمد صالح مدير الشباب والرياضة بالجيزة.

– محمد سعيد مازن مدير عام الشئون القانونية بوزارة الرياضة.

– حسن خلف مدير الرقابة الخارجية على النوادى.

– محمد عبد الكريم مفتش مالى من وزارة الرياضة.

– صالح إبراهيم مدير التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

– محمد عراقى مفتش مالى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

– عصام الشواطفى مفتش عام المالية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

– زيدان الشلقانى المسئول عن خزينة المديرية.