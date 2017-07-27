تعرف على أسماء الفائزين بجوائز المهرجان القومى للمسرح

سلوى عثمان: انتهت أمس فاعليات المهرجان القومى للمسرح، فى دورته العاشرة التى استمرت 15 يوما. نُظم حفل الختام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، وقدم الجوائز للأعمال الفائزة وشهادات التقدير، حلمى النمنم وزير الثقافة، والدكتور حسن عطية، رئيس المهرجان، وإسماعيل مختار، مدير المهرجان. تكونت لجن



سلوى عثمان:

انتهت أمس فاعليات المهرجان القومى للمسرح، فى دورته العاشرة التى استمرت 15 يوما.

نُظم حفل الختام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، وقدم الجوائز للأعمال الفائزة وشهادات التقدير، حلمى النمنم وزير الثقافة، والدكتور حسن عطية، رئيس المهرجان، وإسماعيل مختار، مدير المهرجان.

تكونت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية من محمد أبو العلا السلامونى، رئيسا، والفنانة فردوس عبد الحميد، والمخرج ناصر عبد المنعم، والناقد المسرحي الدكتور محمد زعيمة، واستاذ الديكور رامى بنيامين، واستاذ الموسيقي الدكتورة رانيا يحيي، ومن الكويت الناقد علاء الجابر .

نال شهادات التقدير، إسلام عباس عن مكياج عرض الجلسة، وعمر البطريق عن تصميم التعبير الحركى عن نفس العرض، ومحمود الأشقر عن الأداء التمثيلى فى عرض طقوس الإشارات والتحولات، وعن الغناء سمير عزمى، فى عرض قواعد العشق الأربعون، وأحمد السلامونى عن إخراج “السفير”، وأخيرا ثلاثي فتيات عرض “بلان سي”.

وجاءت الجوائز كالتالى: جائزة أفضل تأليف موسيقى ذهبت لأحمد نبيل عن عرض يوم أن قتلوا الغناء، وأفضل تصميم ديكور ذهبت لمحمد سعد عن نفس العرض، ونال جائزة أفضل تصميم إضاءة أحمد عبد المعبود عن نفس العرض، وفازت بجائزة أفضل تصميم ملابس أميرة صابر عن عرض سينما 30.

نال جائزة أفضل لممثل صاعد إيهاب محفوظ، عن عرض طقوس الإشارات والتحولات، وجائزة أفضل أداء لممثلة صاعدة فازت بها مارتين عادل، عن نفس العرض، وذهبت جائزة أفضل أداء تمثيلي مروة عادل، عن دورها في مسرحية “واحدة حلوة”، وفاز بجائزة أفضل أداء ثمثيل عن الرجال، بهاء ثروت عن دوره في عرض “قواعد العشق الأربعون.

وفاز بجائزة أفضل مخرج صاعد محمد يوسف، عن عرض طقوس الإشارات والتحولات، وحجبت اللجنة جائزة أفضل مؤلف صاعد، وذهبت جائزة أفضل نص معد عن نص غير مسرحي لمحمد أمين عبد الصمد، عن عرض رامبو ، وجائزة أفضل نص درامي كتب خصيصا للمسرح حجبت هي الأخري ،

وفاز بجائزة أفضل إخراج مسرحي تامر كرم، عن عرض يوم أن قتلوا الغناء.



وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي، عرض يوم أن قتلوا الغناء، من إنتاج مسرح الطليعة .

