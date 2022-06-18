تعرف على أسعار 18 صنفا من الأسمدة المتداولة في الأسواق

تنشر “المال” قائمة بأسعار الأسمدة المتخصصة للطن -تسليم أرض المصنع – بعد انفلات أسعار السماد عالميا نتيجة تفاقم نتائج الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الماضية لاسيما مع وقف الصادرات من الصين وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية كالتالي:
1-عناصر كوري شكائر بـ15 ألف جنيه للطن.
2-سلفات بوتاسيوم الماني شكائر 16 ألف جنيه للطن.
3-ماب بلجيكي شكائر 18 ألف جنيه للطن.
4-نترات بوتاسيوم بلجيكي شكائر 17 ألف جنيه للطن.
5-حامض فسفوريك أردني 16 ألف جنيه للطن.
6-حامض فوسفوريك بالأحماض الأمينية 18 ألف جنيه للطن.
7-حامض فوسفوريك أبوزعبل 16 ألف جنيه للطن.
8- حامض نيتريك 44% 6 آلاف جنيه للطن.
9 –مواد عضوية (باور جرين ) 7 آلاف جينه للطن.
10 –كومبوست وراعي 7 آلاف جنيه للطن.
11- كالسيوم 21 ألف جنيه للطن.
12-كالسيوم سائل :8 آلاف جنيه للطن.
13-نترات نشادر سائل 36% : 5 آلاف جنيه للطن.
14-يوريا سائل 46%: 5 آلاف جنيه للطن.
15-ماغنسيوم فيومي 7 آلاف جنيه للطن.
16-ماغنسيوم سنهوري 7200 جنيه للطن.
17-معالج ملوحة سائل 120 جنيها للجركن 10 لترات.
18-فولفيك أسيد سائل : 120 جنيها للجركن.
وطبقا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فقد سجلت سلفات النشادر (20.6%) انخفاضا فى أسعارها، ليصل سعر للطن لحوالي 8117 جنيها، بنسبة تغير أسبوعية-6.7%.
ووفقا لموقع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار سجل طن نترات النشادر(33.6% ) مخصوص ارتفاعا في معدل التغير الأسبوعي بنسبة 4.4%، ليسجل سعر الطن حوالي 8438 جنيها.
بينما انخفضت نسبة التغير الأسبوعي في سماد اليوريا (46.5%) مخصوص بمعدل -3.7% ليسجل سعر الطن حوالي 7825 جنيها.