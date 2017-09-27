سيــارات

تعرف على أسعار 15 طراز SUV خلال سبتمبر

شريف عيسى تتبعت "المال" أسعار أشهر 15 طرازاً مطروحاً محلياً خلال سبتمبر الجارى، والتابعين لفئة السيارات الرياضية متعددة الإستخدمات SUV. ويوضح الجدول الأتى أشهر الطرازات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV فى سوق السيارات وأسعارها : العلامة ال
27 سبتمبر، 2017 27 سبتمبر، 2017

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شريف عيسى

 تتبعت “المال” أسعار أشهر 15 طرازاً مطروحاً محلياً خلال سبتمبر الجارى، والتابعين لفئة السيارات الرياضية متعددة الإستخدمات SUV.

 ويوضح الجدول الأتى أشهر الطرازات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV فى سوق السيارات وأسعارها :

العلامة التجارية

الطراز

السعر

فولكس فاجن

تيجوان

670,000

سيات

أتيكا

474,000

أوبل

موكا

369,000

جيب

رينجيد

410,000

بيجو

3008

410,000

رينو

كادجار

390,000

سانج يونج

تيفولى

318,000

سوبارو

XV

420,000

سوزوكى

SX4

320,000

فورد

كوجا

535,000

فيات

X500

450,000

كيا

سبورتاج

470,000

نيسان

قشقاى

405,000

هيونداى

كريتا

360,000

هيونداى

توسان

460,000


 

العلامة التجارية

الطراز

السعر

فولكس فاجن

تيجوان

670,000

سيات

أتيكا

474,000

أوبل

موكا

369,000

جيب

رينجيد

410,000

بيجو

3008

410,000

رينو

كادجار

390,000

سانج يونج

تيفولى

318,000

سوبارو

XV

420,000

سوزوكى

SX4

320,000

فورد

كوجا

535,000

فيات

X500

450,000

كيا

سبورتاج

470,000

نيسان

قشقاى

405,000

هيونداى

كريتا

360,000

هيونداى

توسان

460,000

 

 

 

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