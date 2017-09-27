تعرف على أسعار 15 طراز SUV خلال سبتمبر

شريف عيسى
تتبعت “المال” أسعار أشهر 15 طرازاً مطروحاً محلياً خلال سبتمبر الجارى، والتابعين لفئة السيارات الرياضية متعددة الإستخدمات SUV.
ويوضح الجدول الأتى أشهر الطرازات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV فى سوق السيارات وأسعارها :
العلامة التجارية
الطراز
السعر
فولكس فاجن
تيجوان
670,000
سيات
أتيكا
474,000
أوبل
موكا
369,000
جيب
رينجيد
410,000
بيجو
3008
410,000
رينو
كادجار
390,000
سانج يونج
تيفولى
318,000
سوبارو
XV
420,000
سوزوكى
SX4
320,000
فورد
كوجا
535,000
فيات
X500
450,000
كيا
سبورتاج
470,000
نيسان
قشقاى
405,000
هيونداى
كريتا
360,000
هيونداى
توسان
460,000