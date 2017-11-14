تعرف على أسعار 15 طرازا اﻷكثر مبيعا في مصر

تقرير ـ أحمد عوض: رصدت "المال" أسعار 15 طرازًا اﻷكثر مبيعًا داخل السوق المصرية؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات. وتبلغ أسعار نيسان صني نحو 207 ألف جنيه لفئة A/T، وسجلت نحو 228 ألف لفئة A/T Super Saloon، بينما تتراوح أسعار هيونداى فيرنا ما بين 157.5 و 184 ألف بمختلف فئاتها. و

تقرير ـ أحمد عوض:

رصدت “المال” أسعار 15 طرازًا اﻷكثر مبيعًا داخل السوق المصرية؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات.

وتبلغ أسعار نيسان صني نحو 207 ألف جنيه لفئة A/T، وسجلت نحو 228 ألف لفئة A/T Super Saloon، بينما تتراوح أسعار هيونداى فيرنا ما بين 157.5 و 184 ألف بمختلف فئاتها.

وتقدر أسعار السيارة ميتسوبيشى لانسر EX، للفئة اﻷولى بـ 264 ألف، وبمبلغ 274 للفئة الثانية، أما عن أسعار النترا HD فتتراوح ما بين 240.5 و277.5 ألف جنيه بمختلف فئاتها، كما تصل أسعار تويوتا كورولا إلى 352 ألف للفئة اﻷولى، وبقيمة 463 ألف للفئة اﻷعلى.

وجاءت أسعار طرازات نيسان سنترا عند مستوى 274.9 – للفئة اﻷولى A/T، وبمبلغ 320 ألف لفئة A/T SPORT Edition، كما تبلغ أسعار الشكل الجديد من قشقاي بنحو 389 للفئة اﻷولى، و بقيمة 449 ألف للفئة اﻷعلى.

أما عن أسعار شيفروليه أوبترا، فتتراوح أسعارها ما بين 205.9 و 216 ألف جنيه بمختلف فئاتها، ولتبلغ أسعار شيرى تيجو بنحو 229.5 ألف.

وتقدر أسعار طراز كيا سيراتو فئة الـ LX بنحو 290 ألف، وتصل إلى 370 لفئة الـ Highline، أما عن أسعار جيلى ايمجراند 7؛ فتتراوح ما بين 169.5 و170.5 بمختلف فئاتها.

وسعرت شركة للمنصور للسيارات،أوبل استرا عند مستوى 325 للفئة اﻷولى و بمبلغ 365 ألف للفئة الثانية، فيما قدرت إنسيجنيا ما بين 480 و 600 ألف.

وتبلغ أسعار هيونداى النترا AD بنحو 299.9 ألف للفئة اﻷولى، وبمبلغ 399.9 للفئة اﻷعلى، كما تصل أسعار رينو داستر إلى 285 لفئة A/T، و بقيمة 310 ألف لفئة A/T H/L.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار الطرازات اﻷعلى مبيعًا داخل السوق:

