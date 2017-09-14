تعرف على أسعار ٩ شركات حديد بعد الزيادة الأخيرة

عمر سالمأعلنت ٩ شركات حديد عن زيادة اسعارها بداية من ١٤ سبتمبر بما يتراوح من ١٧٠ إلى ٣٠٠ جنيه للطن وذلك على خلفية زيادة أسعار البيليت عالميا.وكشف خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد ، أن شركات الحديد قامت بزيادة أسعارها ليصل أعلى سعر إلى ١٢.٤ ألف جنيه، فيما سجل أقل سعر ١٢.١ ألف

عمر سالم

أعلنت ٩ شركات حديد عن زيادة اسعارها بداية من ١٤ سبتمبر بما يتراوح من ١٧٠ إلى ٣٠٠ جنيه للطن وذلك على خلفية زيادة أسعار البيليت عالميا.

وكشف خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد ، أن شركات الحديد قامت بزيادة أسعارها ليصل أعلى سعر إلى ١٢.٤ ألف جنيه، فيما سجل أقل سعر ١٢.١ ألف جنيه.

وأوضح الدجوي في تصريحات لـ”المال” أن شركة حديد بشاى أعلنت منذ قليل عن زيادة سعرها للمرة الثانية خلال ٥ أيام بمتوسط ٣٧٠ جنيه ليصل إلى سعر الطن إلى ١١٩٧٠ جنيها للطن أرض مصنع بدلا من ١١٨٠٠ جنيه ١٢ سبتمبر الجارى ، فيما يصل سعر الطن إلى ١٢.٤ ألف جنيه للمستهلك.

وأشار إلى أن سعر الطن حديد عز سجل اليوم ١١٧٧٥ جنيها للطن أرض مصنع بزيادة ٢٠٥ جنيه للطن بدلا من ١١٥٧٠ جنيه أغسطس الماضي، على أن يصل سعر الطن للمستهلك لنحو ١٢.١٥٠ جنيه للطن بداية من ١٤ سبتمبر.

فيما أعلنت شركة السويس للصلب عن زيادة أسعارها بمتوسط ٢٠٠ جنيه للطن بداية من ١٣ سبتمبر إلى ١١٧٥٠ الف جنيه للطن أرض مصنع، ليسجل ١٢١٥٠ الف جنيه للطن للمستهلك.

وأضاف شركة الجارحي للصلب عن زيادة أسعارها بمتوسط ١٥٠ جنيه للطن بداية من ١٣ سبتمبر إلى ١١٦٠٠ ألف جنيه للطن أرض مصنع ، ليسجل ١٢ ألف جنيه للطن للمستهلك.

وقال أمير الكناني رئيس شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ، إن السوق يعاني من ركود ضخم خلال الفترة الحالية ؛ فى الوقت الذى تلتزم الشركات بالتسليمات المطلوبة، كما أن الزيادات المتلاحقة تسببت فى خسائر لبعض التجار.

وأوضح الكناني في تصريحات لـ”المال” أن شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة أعلنت عن زيادة أسعارها بمتوسط ٢٠٠ جنيه ليصل سعر الطن أرض مصنع إلى ١١٧٥٠ جنيه أرض مصنع بدلا من ١١٥٥٠ جنيها أغسطس الماضى ويسجل الطن للمستهلك نحو ١٢.١٥٠ الف جنيه للطن.

وأشار إلى أن شركة العشرى للصلب أعلنت ان سعر الطن أرض مصنع يصل إلى ١١٧٠٠ جنيه للطن ليصل سعر الطن للمستهلك إلى ١٢.١ ألف جنيه للطن.

وقال إن شركة المراكبي للصلب أعلنت أن سعر الطن أرض مصنع يصل إلى ١١٥٥٠ جنيه للطن بزيادة ١٥٠ جنيه للطن ليسجل سعر الطن للمستهلك إلى ١١٩٥٠ الف جنيه.

فيما أعلنت شركة مصر ستيل أن سعر الطن أرض مصنع سيصل إلى ١١٦٠٠ الف جنيه للطن، فيما يصل سعر الطن إلى ١١٩٠٠ جنيه الطن للمستهلك.

كما أعلنت شركة الجيوشي عن أسعارها تسليم المصنع ليصل سعر الطن إلى 11725 جنيها للطن اليوم، مقارنة بمبلغ 11470 جنيه اغسطس الماضى ليصل سعر الطن الى ١٢.١ الف جنيه للمستهلك.

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