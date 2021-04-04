تعرف على أسعار ياميش رمضان 2021 (فيديو)

تخفيض التجار أسعار ياميش رمضان هذا العام يهدف إلى جذب أكبر قدر من المستهلكين

استعدت محال العطارة، وأصحاب شوادر ياميش في رمضان، لاستقبال المستهلكين مع قدوم الشهر الكريم، خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري، وتحديداً يوم 13 أبريل .

قال محمد الشيخ، سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسباب ركود المبيعات في سوق الياميش يعود لعدة أسباب، وهي انشغال الأسر بالدروس الخصوصية ومصاريف الدراسة .

وأضاف الشيخ، لـ«المال»، أن تخوفات المواطنين من حدوث تداعيات جديدة في ظل اقتراب الموجة الثالثة من فيروس كورونا، أدي الي قيام المستهلك شراء الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأشار الشيخ إلي أن تراجع كميات الياميش المستوردة جاء نتيجة علم التجار بمخاوف المستهلك، ما أدي إلي خفض الكميات المستوردة، علاوة على تأثر حركة الشحن بفيروس كورونا.

ولفت سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية في القاهرة، إلى أن مصر استوردت العام الجاري ياميش بقيمة 35 مليون دولار بتراجع 30% عن العام الماضي، الذي بلغ 50 مليون دولار .

وقال عبدالله محمد، تاجر ياميش رمضان في منطقة الأزهر، لـ”المال”، إنه على الرغم من توافر المعروض من ياميش رمضان، الذي يشمل سلع غذائية تصل إلى 14 صنفًا، إضافة إلي تراجع الأسعار مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هناك عزوفا من جانب المستهلكين على الشراء. أسعار ياميش رمضان

وأضاف تاجر الياميش، أن التجار قاموا بتخفيض أسعار البيع لجذب أكبر قدر من المستهلك، موضحا أن التخفيضات جاءت من هامش الربح .

ولفت إلى أنه مع ذلك لم تشهد أسواق الياميش الإقبال المرجو، قائلا : “الإقبال تراجع ومش أقل من 60%، والناس السنة دي بتشتري ربع كيلو بدل كيلو أو نص كيلو” .

بينما أكد أحمد محمد، مدير أحد فروع المجمعات الاستهلاكية بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تخفيض أسعار بيع الياميش 15-30% عن مثيلاتها في الأسواق

وقال محمد، إن هناك إقبالًا ملحوظًا على شراء الياميش من فروع المجمعات الاستهلاكية، بعد أن خفض السعر، وإن كان 1 جنيه فهو يمثل أهمية لدي المستهلك .

جدول يوضح اسعار ياميش رمضان في الاسواق و المجمعات الاستهلاكية الصنف سعر السوق سعر المجمعات لوز/ كيلو 140-170 130 عين جمل/كيلو 160 170 بندق/ كيلو 160 160 كاجو/ كيلو 220 210 فستق/كيلو 220 260 زبيب مصري/ كيلو 50 22-34 زبيب ايراني/ كيلو 60 60 جوز الهند/ كيلو 70-90 60 قراصيا/ كيلو 70-100 70 مشمشية/ كيلو 95-100 95 البلح / كيلو 22-27 10-17 قمرالدين/ 400 جرام 20 تين / 400 جرام 25 26

طرح ياميش رمضان في 4100 منفذ حكومي وخاص

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم بداية من يوم 4 إلى 12 أبريل ، بدء معارض اهلا رمضان والتي تقدم سلع غذائية وغير غذائية واستهلاكية إضافة إلي ياميش رمضان ، وذلك من خلال 4100 منفذ قطاع حكومي و خاص .

أسعار ياميش رمضان

وقال المصيلحى ، خلال اجتماع في وزارة الدولة للإعلام ، أن معرض اهلا رمضان الرئيسي يضم 168 شركة ، إضافة إلي إقامة 27 معرض في المحافظات ، كذلك 161 شادر بمشاركة الغرف التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائيه التابعة لوزارة التموين.