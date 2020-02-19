تعرف على أسعار ومواعيد طرح «هونر ماجيك ووتش 2» في مصر

كشف هاوس ما، مدير شركة هونر الصينية للهواتف المحمولة في مصر، عن أسعار ومواعيد طرح ساعتها الذكية الجديدة “هونر ماجيك ووتش 2” بالسوق المحلية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، اليوم الأربعاء؛ لإطلاق عدد من أجهزتها الذكية محليًّا.

قال هاوس إن هونر بصدد طرح الساعة مقاس 46 مللي، للبيع، غدًا الخميس 20 فبراير الحالي، بسعر يصل إلى 2899 جنيهًا للإصدار الأسود، و3299 جنيهًا للإصدار الذهبي، على موقعي سوق دوت كوم وراية شوب.

ومن المقرر طرح الساعة مقاس 42، يوم 27 فبراير على موقعي راية شوب وبي تك، بسعر يصل إلى 2699 جنيهًا للأسود، و3699 جنيهًا للون الذهبي.

وأضاف أن ماجيك ووتش 2 هي ساعة رياضية تؤدي أكثر من 21 وظيفة، منها قياس نبضات القلب والضغط أثناء المشي والجري.