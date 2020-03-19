تعرف على أسعار ومواعيد طرح هواتف نوكيا الجديدة في الشرق الأوسط

كشفت اليوم شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا النقاب عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة .

ويعد نوكيا (Nokia 8.3 5G) أول هواتف الجيل الخامس في محفظة هواتف نوكيا، جنباً إلى جنب مع الهاتفين نوكيا 5.3 (Nokia 5.3)، ونوكيا 1.3 (Nokia 1.3)، وأحدث الأعضاء الجدد في عائلة نوكيا الأصلية، الهاتف نوكيا 5310 (Nokia 5310).

وقد أدخلت HMD العالمية خدمة جديدة لخدماتها وهي خدمة HMD كونكت لتجوال البيانات العالمية الجديدة كلياً.

وبالتزامن مع طرح أجهزتها الجديدة وخدمة بياناتها المبتكرة، عززت HMD العالمية من تواجدها على المسرح العالمي، وذلك بالكشف عن توسعها في البرازيل خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، واحتفالها بشراكتها مع الفيلم السينمائي الـ 25 لجيمس بوند “No time to die”، والذي تعرضه دور السينما في نوفمبر المقبل.

وقال فلوريان سيخ كبيرالمسؤولين التنفيذيين في HMD العالمية: ” أشعر بفخر كبير بفضل الابتكارات التي نطرحها اليوم، و هو ما يؤكد مجدداً إلتزامنا الراسخ بأن هواتف نوكيا تتطوراً دائما.

واليوم ندشن لمرحلة جديدة في تاريخ HMD العالمية، وهي المرحلة التي ندخل فيها إلى عصر الجيل الخامس للاتصالات بهاتف جيل خامس ذكي وعالمي بحق ومواكب للتطورات المستقبلية، وذلك بالتزامن مع طرحنا لخدمة HMD كونكت لتجوال البيانات، وهي الخطوات التي نحقق من خلالها تجربة سلسة فى الاتصال “.

وعلق يوهو سارفيكاس، كبير مسؤولي المنتجات في HMD العالمية: “نعتز كثيراً بالعمل مع شركائنا لإنتاج أجهزة فريدة من نوعها، ومتحمسون للغاية للإعلان عن إطلاق عدد من المنتجات الأولى من نوعها، وبفضل نظام كوالكوم سنابدراجون 765G Qualcomm® Snapdragon ™ 765G استطعنا تطوير أول هاتف نوكيا ذكي عالمي من الجيل الخامس، وقد حرصنا ونحن نقوم بتصميمه على توفيره بسعر مناسب، وأن يتميز بسهولة الاستخدام، وقابل للتحديث وفقاً للتطورات المستقبلية.

وتابع: قد ساعدتنا حلول كوالكوم للجيل الخامس Qualcomm 5G، ليس فقط في تضمين أكثر من 40 مكونا Radio Frequency متنوعا في وحدة واحدة، بل أيضاً في أن إثراء الهاتف نوكيا 8.3 5G (Nokia 8.3 5G) بأكبر عدد من موجات الراديو بترددات تبدأ من 600 هيرتز وحتى 3.8 جيجاهيرتز، وهو ما يعني انه هاتف عالمي ومستقبلي.

وأضاف قائلاً: “تمكنا كذلك ومن خلال تعاوننا مع جوجل من إطلاق أول جهاز ذو إمكانيات استخدام مذهلة يعمل على نظام اندرويد “إصدار Go”Android ، وهو من اول الهواتف الذكية التي يجري طرحها بميزة كاميرا جو Camera Go ، وأول هاتف محمول يعمل على أندرويد 10 Android 10 (Go edition) .

ويشتمل الهاتف نوكيا 5.3 (Nokia 5.3) على مجموعة من المزايا المتطورة مثل الكاميرا الرباعية، وتقنية كوالكوم سنابدراجون 655 Qualcomm® Snapdragon™665، والتي ستصبح متاحة لأكبر عدد من محبي نوكيا. وكان من الصعب بالطبع نسيان هواتف عائلة نوكيا ذات الطابع التقليدى ذات الشعبية الواسعة، لذلك قمنا بإحياء الهاتف نوكيا 5310 (Nokia 5310)، كي يحصل مستخدمونا على كل ما يتطلعون إليه.

يأتي هاتف نوكيا (Nokia 8.3 5G) بكاميرا رباعية قوية بتقنية PureView الفائقة الوضوح وتقنية عدسات زيس ZEISS، ليتيح لك ميزة التقاط كل اللحظات والصور.

وأضاف كريستيانو أمون، رئيس شركة كوالكوم: “نعتز بدعمنا لشركة HMD العالمية في كشفها النقاب عن جهازها الجديد للجيل الخامس – وهو أحد أول الأجهزة التي يتم الكشف عنها في الأسواق، والمعتمد على كوالكوم سنابدراجون 765G، وقد قمنا بتطوير هذه المنصة للمساهمة في إتاحة إمكانيات الجيل الخامس الاتصالية للجميع، ومنح عملائنا ميزة سوقية مبكرة.

وتابع يمثل الجهاز الجديد حلاً تقنياً شاملاً وفائق التطور، يستفيد من أول منصة عالمية للهواتف المحموله بإمكانيات الجيل الخامس الاتصالية، ومصحوب بمنصة RF المتقدمة، بما يوفر حلاً متوافقاً مع إمكانيات الجيل الخامس. وبتبنيه لهذا المزيج المتطور، يجمع جهاز نوكيا الجديد للجيل الخامس مثالى يجمع بين التصميم الأنيق والأداء الفائق. ونتطلع الى المستقبل وما يوفره الجيل الخامس من إمكانيات بلا حدود، ونحن متحمسون لما يمكن أن ينتجه التعاون المثمر بين كلا من كوالكوم و HMDالعالمية في حقبة الجيل الخامس”.

نوكيا 5.3 (Nokia 5.3)

يحظى الهاتف نوكيا 5.3 (Nokia 5.3) ) بعدد من الخصائص التي تظهر للمرة الأولى في هواتف نوكيا الذكية، مثل الكاميرا الرباعية، وأحدث منصات كوالكوم سنابدراجون 665، وبطاريتها المميزة القادرة على مواصلة العمل ليومين كاملين .

وتسهم الكاميرا الرباعية التي تستفيد من خصائص الذكاء الاصطناعي في التقاط أفضل المشاهد بغض النظر عن مكان وجود المستخدم، وفي الضوء الخافت بفضل وضعية التصوير الليلي. وتساعد زوايا التصوير الواسعة والعدسات الدقيقة في التقاط الصور القريبة او الواسعة او المشاهد ذات الطبيعة المسرحية.

ويأتي بشاشة مقاس 6.55 بوصة، ويعمل على نظام أندرويد 10

نوكيا 1.3 (Nokia 1.3)

يوفر الهاتف نوكيا 1.3 (Nokia 1.3) مجموعة من التقنيات الحديثة وبنظام التشغيل أندرويد 10 (إصدارGO)

Android 10 (Go edition) OS، وبسعر متاح للجميع أكثر من أي وقت مضى، كما أنه أول هاتف ذكي يضم تقنية كاميرا Go، مضافة إلى تقنية الدمج الصوري في الضوء الخافت، المدعومة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي، ومعرض صور Go وشاشة العرض فائقة الوضوح .

نوكيا 5310 (Nokia 5310)

يُعد هذا الهاتف إعادة تصميم لهاتف نوكيا 5310 اكسبريس ميوزك Nokia 5310 Xpress Music الأصلي. يحتوي الهاتف نوكيا 5310 (Nokia 5310) على مشغل MP3، وراديو FM، مدمج مع مكبر صوت مزدوج أمامي.

خدمة HMD كونكت للبيانات خلال التجوال الدولي

تدخل HMD العالمية ميداناً جديداً من الخدمات بإطلاقها لخدمة HMD كونكت للبيانات خلال التجوال الدوليHMD Connect Global Data Roaming، والتي تتيح للمستخدمين حول العالم فرصة الاستفادة من خدمة بيانات SIM من دون متاعب أثناء سفرهم، والتحكم في باقات بياناتهم. كما انها توفر للمسافرين ميزة التواصل بطريقة سهلة واختيار بياناتهم والدفع مقابلها فقط. وعند التسجيل في تطبيق خدمة HMD كونكت، يتسلم المستخدمون حيث يقيمون شريحة SIM، تمكنهم من التحكم المطلق في باقات بياناتهم، وسيتم إطلاق هذه الخدمة في البداية بصيغة BETA

وتعمل خدمة HMD كونكت للبيانات خلال التجوال الدولي حالياً في أكثر من 120 دولة، ومن خلال التعاون مع جرينويف سيستمز Greenwave Systems ، والمشغلين المحليين، تسعى HMD العالمية إلى توسيع نطاق تغطيتها لتشمل المزيد من الشبكات والدول في المستقبل القريب.

وقال مارتن مانيتشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرينويف سيستمز Greenwave Systems: “تتيح لنا الرؤية التي نتشاركها مع HMD العالمية قدرات اتصالية خليوية ذكية ومعقولة التكلفة في كل مكان بالعالم، وتوفر منصتنا أكسون جلوبالنت AXON GlobalNet Platform تواصلاً آمناً وغير مكلف بعملائنا حول العالم، ونحن نتطلع بحماس إلى عملنا المستقبلي مع فريق HMD العالمية، ونأمل في أن نتمكن من ابتكار المزيد من الخدمات الجديدة في المستقبل”.

الأسعار وموعد الطرح

• يتوفر Nokia 8.3 5G في الشرق الاوسط خلال سبتمبر 2020، بمتوسط سعر عالمي يبلغ 699 دولار امريكي لسعة تخزين 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت.

• يتوفر نوكيا The Nokia 5.3 في الشرق الاوسط من إبريل، بسعة تخزين 4جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبمتوسط سعر عالمي يبلغ 199 دولار امريكي.

• يتوفر نوكيا The Nokia 1.3 عالمياً من إبريل، وبمتوسط سعر عالمي يبلغ 99 دولار امريكي.*

• يتوفر نوكيا The Nokia 5310 ، بدءاً من أواخر ابريل 2020 وبمتوسط سعر عالمي يبلغ 42 دولار امريكي.

• يتم إطلاق الخدمة التجريبيةConnect Beta HMD عبر HMDConnect.com والتي تأتي مع نموذج بدء الاستخدام شامل شريحة SIM، وباقة بيانات حتى 1 جيجابايت، والضريبة، ومصريف الشحن بسعر 21 دولار امريكي، ويبدأ سعر باقات تجوال البيانات العالمية لمدة 14 يوم من 11 دولار امريكي، مع إمكانية الترقية مقابل 6 دولار امريكي.

• تتوفر النسخة الخاصة من حافظة الهاتف 007 كيفلر عالمياً بدءاً من نهاية مارس بسعر 21 دولار امريكي لهواتف نوكيا 7.2 ونوكيا 6.2.