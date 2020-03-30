تعرف على أسعار ومواعيد خدمة «وصللي» من كريم

طرحت شركة كريم مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول، خدمة جديدة تحت اسم “وصللي” داخل مدينة القاهرة كمرحلة أولى، على أن تطبق قريبًا فى الإسكندرية.

وتستهدف الشركة من الخدمة الجديدة مساعدة عملائها على توصيل منقولات من شخص لآخر، بداية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً يوميًّا لحين إشعار آخر، بالتزامن مع تطبيق الحكومة حظر التحرك على الطرق وتشغيل المواصلات العامة لمدة أسبوعين؛ منعًا لتفشّي عدوي فيروس كورونا المستجدّ.

قال مصدر مسئول بالشركة، لـ”المال”، إن تعريفة الخدمة الجديدة هي نفس تعريفة خدمة جو أوفر، والتى تمنح العميل أقل سعر رحلة فى مصر، وتشترط الشركة قيام المستخدم بحجز الخدمة الجديدة قبل الطلب بساعة على الأقل.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة كريم مصر، فإن فتحة العداد فى جو أوفر تصل إلى 5.59 جنيه، و1.69 جنيه لكل كيلومتر، و26.31 جنيه لكل ساعة انتظار، علمًا بأن الحد الأدنى للرحلة هو 8 جنيهات.

وأوضح أن الخدمة مقصورة على الكباتن الأكثر الالتزامًا الذين تقوم الشركة بتحديدهم على منصتها الإلكترونية، بناءً على تجارب سابقة.