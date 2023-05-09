تعرف على أسعار ومواصفات «هوندا CR-V» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هوندا» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هوندا CR-V موديل 2022 التي يتم تقديمها بفئة واحدة داخل السوق المحلية.
أسعار هوندا CR-V
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|F/O EX 4WD
|مليون و260 ألف جنيه
|مليون و780 ألف جنيه
وتنتمي «هوندا CR-V» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.5 ثانية.
ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 15.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
ودعمت سيارات هوندا CR-V بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – توزيع إلكتروني للفرمل – نظام مساعدة عند المنحدرات – خاصية الثبات عند التحكم فى الجر – نظام مراقبة ضغط الإطارات – مقاعد لتثبيت الاطفال ISOFIX – نظام حماية ضد السرقة».
وتقدم السيارة ببعض التجهيزات الأخرى، من أبرزها «خاصية الدخول الذكي – زر تشغيل المحرك، امكانية تشغيل المحرك عن بعد عبر الريموت – فرامل اصطفاف آلية – نظام تفعيل الفرامل آليا – نظام ECON الاقتصادي لاستهلاك الوقود، ونظام اشارات التنبية عند الوقوف المفاجئ».
وزودت طرازات
تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة وسائط 5 بوصة – مدخل USB – عدد 4 مكبرات صوتية، وغيرها».