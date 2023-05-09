تعرف على أسعار ومواصفات «هوندا CR-V» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هوندا» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هوندا CR-V موديل 2022 التي يتم تقديمها بفئة واحدة داخل السوق المحلية.

أسعار هوندا CR-V

الفئة السعر القديم السعر الجديد F/O EX 4WD مليون و260 ألف جنيه مليون و780 ألف جنيه

وتنتمي «هوندا CR-V» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 15.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت سيارات هوندا CR-V بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – توزيع إلكتروني للفرمل – نظام مساعدة عند المنحدرات – خاصية الثبات عند التحكم فى الجر – نظام مراقبة ضغط الإطارات – مقاعد لتثبيت الاطفال ISOFIX – نظام حماية ضد السرقة».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات الأخرى، من أبرزها «خاصية الدخول الذكي – زر تشغيل المحرك، امكانية تشغيل المحرك عن بعد عبر الريموت – فرامل اصطفاف آلية – نظام تفعيل الفرامل آليا – نظام ECON الاقتصادي لاستهلاك الوقود، ونظام اشارات التنبية عند الوقوف المفاجئ».

وزودت طرازات

CR-V ببعض الكماليات الإضافية، ومنها «مثبت سرعة – مصابيح أمامية هالوجين – إضاءة نهارية LED للمصابيح الأمامية والخلفية – إشارات بالمرايات الجانبية LED- كاميرا خلفية – مكييف هواء أحادي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – فرش المقاعد من القماش – جنوط رياضية 17 بوصة».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة وسائط 5 بوصة – مدخل USB – عدد 4 مكبرات صوتية، وغيرها».