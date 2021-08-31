تعرف على أسعار ومواصفات هواتف OPPO Reno 6 وOPPO Reno 6 5G في مصر

أعلنت شركة OPPO اليوم عن إطلاق أحدث إصدار لسلسلة، Reno OPPO Reno6و OPPO Reno6 5G في مصر.

تخدم سلسلة OPPO Reno حالياً أكثر من ٧٠ مليون مستخدم حول العالم كل شهر، والذين يقومون بالتقاط متوسط ٢ مليار صورة وأكثر من ٢٠٠ مليون ذكرى عبر الفيديو.

يتضمن هاتف OPPO Reno6 كاميرا رباعية بالذكاء الاصطناعي بجودة ٦٤ ميجابيكسل في الخلف، وكاميرا سيلفي أمامية ٤٤ ميجابيكسل، بينما يتضمن هاتف OPPO Reno6 5G كاميرا ثلاثية بالذكاء الاصطناعي بجودة ٦٤ ميجابيكسل في الخلف، وكاميرا سيلفي أمامية ٣٢ ميجابيكسل.

كذلك، يتضمن هاتف OPPO Reno6 5G مستشعر حرارة اللون المخصص لالتقاط الألوان بشكل أكثر دقة.

وامتداداً لهذه الأسس القوية بالمعدات، يتمتع هاتفا OPPO Reno6و OPPO Reno6 5G بمجموعة من خصائص الفيديو بورتريه المحسنة بالذكاء الاصطناعي، على النحو التالي:

● خاصية توهج الفيديو بورتريه: تقدم مؤثرات توهج رائدة في تصوير الفيديو بالهاتف الذكي وبجودة سينمائية. هذه الخاصية مدعومة بقاعدة بيانات مكونة من أكثر من ١٠ ملايين بورتريه ولوغاريتمات ذكاء اصطناعي، لتقدم خاصية توهج الفيديو بورتريه معالجة لحظية للفيديو ببقع البوكيه الضوئية في الخلفية، وكل ذلك مع الحفاظ على مظهر طبيعي وساطع لموضوع الصورة. يمكن تطبيق هذا المؤثر الحالم على فيديوهات البورتريه الخاصة بك بنقرة واحدة، وهو متوفر في كل من الكاميرا الأمامية والخلفية.

● خاصية تعزيز الفيديو بالذكاء الاصطناعي: يمكن لهذه الخاصية تتبع الضوء المحيط آلياً وتحسين الفيديو وفقاً لذلك. سواء كنت تصور في الليل، أو بضوء خلفي قوي في النهار، خاصية تعزيز الفيديو بالذكاء الاصطناعي تساعدك على التقاط فيديو بورتريه أكثر وضوحاً، سطوعاً، وبألوان تنبض بالحيوية.

● فيديو تجميل البورتريه: متواجد على OPPO Reno6و OPPO Reno6 5Gويمكنه تطبيق مؤثرات تجميل هادئة وطبيعية على الفيديو بورتريه، كذلك تستطيع هذه الخاصية التعرف على ١٩٣ نقطة وجهية في وضع الفيديو، ويتيح كل من OPPO Reno6وOPPO Reno6 5G للمستخدمين تطبيق مؤثرات التجميل مع المزيد من التدقيق، التخصيص، والأصالة.

● تتبع التركيز البؤري: متوفر خصيصاً في هاتف OPPO Reno6 5G، ويتيح التركيز البؤري المحسن للفيديو عبر التعرف على موضوع الصورة الرئيسي وتتبعه باستمرار وثبات.

يأتي الشاحن السريع بقوة ٥٠ واط وبطارية طويلة المدى سعة ٤٣١٠ مللي أمبير.

يمكن شحن هاتف OPPO Reno6 بنسبة ١٠٠٪ في خلال ٤٥ دقيقة فقط يمكن شحن Reno6 5G حتى ١٠٠٪ في ٢٨ دقيقة، ويتيح لك الاستخدام طوال اليوم حتى مع بطارية منخفضة للغاية مع بطارية ضخمة ٤٣٠٠ مللي أمبير وشاحن SuperVOOC 2.0. ٦٥ واط.

بينما يعد OPPO Reno6 5G أول هاتف في السوق يتضمن أحدث تكنولوجيا شريحة الجيل الخامس 5G-integrated SoC من MediaTek، وهي Dimensity 900، والقائمة على معالج 6nm.

مع أسس الأداء القوي، تمكنت OPPO من تحسين هاتفي OPPO Reno6و OPPO Reno6 5G لتحسين تجربة ممارسة الألعاب للمستخدمين بشكل أكبر. تتضمن خصائص الألعاب المخصصة كل من التشغيل السريع، وضع تركيز الألعاب، فلتر الألعاب، وتكنولوجيا Hyperboost 4.0 الخاصة من OPPO، والتي تتكاتف جميعاً لتقديم تجربة غامرة بشكل أكبر. كذلك، فإن هاتف Reno6 5G معد بمحرك أحادي Z-Axis . حين تدخل إلى العالم الافتراضي لألعاب الهاتف المحمول، فإن الاهتزازات التعبيرية اللحظية بفضل المحرك الأحادي Z-Axis تجذبك إلى داخل اللعبة.

يقدم كل من OPPO Reno6و OPPO Reno6 5G للمستخدمين ذاكرة وصول عشوائي سعة ٨ جيجابايت ومساحة تخزين ١٢٨ جيجابايت إلى جانب تكنولوجيا توسعة ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة التي قامت OPPO بتطويرها ذاتياً. هذا يعني أن المساحة الأصلية ٨ جيجابايت يمكن دعمها بمساحة إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي ٢/٣/٥ جيجابايت إذا نفدت مساحة ذاكرة القراءة فقط.

على واجهة هاتفي OPPO Reno6وOPPO Reno6 5G، تتواجد شاشة أموليد ٦.٤ بوصة مع معدل تحديث ٩٠ هيرتز ومعدل تعيين اللمس ١٨٠ هيرتز، تقدم تجربة مشاهدة أكثر حيوية وسلاسة. الشاشة أيضاً حاصلة على اعتماد SGS Eye Care Display لرعاية العين، حيث تم اعتمادها كشاشة “ذات إضاءة زرقاء منخفضة” تساعد في تخفيف الضغط على العين٣. كذلك، OPPO Reno6 وOPPPO Reno6 5G يأتيان بشهادة العرض العالي الجودة لكل من Netflix HD وAmazon Prime Video HD، مما يتيح للمستخدمين عرض المحتوى بتفاصيل أكثر دقة. كذلك هاتف OPPO Reno6 5G يحتوي على مستشعر الضوء ٣٦٠ درجة بفضل مستشعرين اثنين، مما يحسن من دقة الضبط الآلي للسطوع، لتصبح تجربة المشاهدة أكثر راحة أينما كنت.

إلى جانب المظهر الجذاب، لا تزال سلسلة OPPO Reno6رفيعة ونحيفة. يأتي هاتف OPPO Reno6 بحجم مريح بسمك ٧.٨ مم ووزن ١٧٣ جم فقط، بينما OPPO Reno6 5G بسمك ٧.٥٩ مم ووزن ١٨٢ جم فقط.

نظام تشغيل ColorOS 11

تعمل سلسلة OPPO Reno 6 بنظام تشغيل ColorOS 11. وهو نظام التشغيل قائم على أندرويد.

نقدم المزيد من الطرق للاستمتاع بنمط حياة أكثر راحة مع O Relax، وهو تطبيق مدمج يحتوي على باقة من الأصوات المريحة والألعاب البسيطة لمساعدة المستخدمين على التخلص من التوتر والعثور على السلام الداخلي، وسلسلة مشروع فنان الخلفية – تصور الكيمياء٤ المكونة من خلفيات خاصة تلقي نظرة على جمال العلم وتقدم دفعة من الإلهام كلما نظرت إلى هاتفك.

خدمات حصرية

● خدمة تسليف الهاتف: إذا كنت تقوم بإصلاح هاتفك يمكنك التمتع بجهاز بديل من مركز خدمة OPPO.

● الطابور السريع: يمكنك تخطي الطوابير والتمتع بخدمة الطابور السريع لتحصل على الخدمة التي تحتاجها في أسرع وقت.

● طبقة حماية مجانية: تمتع بطبقة حماية مجانية لمرة واحدة خلال فترة الضمان. يمكنك أيضاً معرفة المزيد حول خدمات OPPO بريميوم عبر صفحة خدمة بريميوم أو فريق الخدمة المتخصص في مراكز الخدمة.

الطرح في السوق

سلسلة OPPO Reno6 ستكون متوفرة في السوق المصرية بنسختين هما : OPPO Reno6 و OPPO Reno6 5G، بدءاً من 7 سبتمبر.

وسيتاح الطلب المسبق أونلاين على الهاتفين من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر وسيحصل المتقدمون بطلب مسبق على علبة هدايا مميزة عند طلب OPPO Reno6 وسيحصل المتقدمون بطلب مسبق علي OPPO Enco Buds وRadiant Lighting Protective Case عند طلب OPPO Reno6 5G

يتوفر OPPO Reno6 في لونين: أورورا والأسود النجمي. كلا الطرازين سيكون متوفراً للبيع بسعر تجزئة 5,990 جنيه.

كذلك سوف يتوفر OPPO Reno6 5G في لونين: أورورا والأسود النجمي. كلا الطرازين سوف يكون متوفراً للبيع بسعر تجزئة 8,990 جنيه.