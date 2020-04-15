تعرف على أسعار ومواصفات هواتف «ريلمي» الجديدة في مصر

تعتزم شركة ريلمي الصينية للهواتف المحمولة إطلاق أحدث سلسلة موديلاتها ريلمي 6 يوم الاثنين المقبل 20 أبريل الحالي عبر هاتفيها ريلمي 6، وريلمي 6 برو، وسماعة أذن لا سلكية “إيربوذ”.

وقال جوزيف وانج، المدير العام لعمليات realme لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أنه “وفقًا لمؤسسة الأبحاث التسويقية ـ GfK، فإن السوق يتوسع، حيث من المتوقع زيادة إجمالي حجم المبيعات من 15 مليون وحدة في عام 2019 إلى حوالي 17 مليونا خلال هذا العام.

وأضاف جوزيف فى بيان صحفي اليوم الأربعاء، “إنه في ضوء ذلك نتوقع فرصة منافسة كبيرة في هذا العام، ونهدف إلى أن نكون في المرتبة الثالثة في السوق المصري.”

واستطرد وانج حديثه قائلًا: “أن سلسلة أرقام realme لعبت دورًا أساسيًا في نجاحنا، فوفقًا لإحصائيات عالمية اختار 18 مليون مستخدم سلسلة أرقامنا، ونحن نؤمن بالنجاح القادم لسلسلة realme 6 والتي يعد نجاحها خطوة مهمة لمواصلة مهمتنا في السوق المصرية”.

وبالنظر إلى مواصفات الهواتف، تشتهر سلسلة realme 6 بميزاتها الرئيسية وهي الشاشة Ultra 90 هرتز، والكاميرا الرباعية AI بدقة 64 ميجابيكسل.

وتتضمن السلسلة جهازين هُما realme 6 الذي يأتي بإصدارين، يأتي الإصدار الأول بـ4 جيجابايت رام + 128 جيجابايت، أما الثاني فيأتي بـ8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت.

أما هاتف realme 6 Pro فيأتي بإصدار واحد فقط وهو 8 جيجابايت رام+ 128 جيجابايت.

يدعم هاتف realme 6 معالج قوي MediaTek Helio G90T، والمعالج مصنوع باستخدام تقنية 12 نانومتر مما يجعله أكثر قوة وفعالية، مع الذكاء الاصطناعي الذي يجعله جوهر تجربة ألعاب بالهاتف.

إلى جانب شاشة فائقة السلاسة مقاس 6.5 بوصة 90 هرتز، ويقدم لك هاتف realme 6 تجربة بصرية فائقة حيث تأتي الشاشة بدقة 2400x1080P FHD+، بأبعاد 20: 9، وتشغل حوالي 90.5٪ كنسبة الشاشة إلى الجسم.

يتميز الهاتف بشحن فلاش 30 وات مع بطارية 4300 مللي أمبير التي تسهل وتحسن تجربة المستخدم، و كاميرا أمامية فائقة الوضوح بدقة 16 ميجابكسل تفي باحتياجاتك لتصوير سيلفي مع فتحة F2.0 ، ودعم وضع التجميل الذكي، وتأثير Bokeh. كما يدعم كاميرا أساسية رُباعية بتقنية الـ AI ودقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل و119 درجة، وعدسة ماكرو بالإضافة إلى عدسة صور باللونين الأسود والأبيض. بالإضافة إلى مستشعر Samsung ISOCELL GW1: تتميز كاميرا realme 6 الرئيسية بمستشعر Samsung GW1 64MP مقاس 1 / 1.72 بوصة وفتحة عدسة كبيرة f / 1.8 وعدسة 6P.

وأخيرًا، يأتي تصميم الهاتف بتصميم مميز مستوحى من المذنبات والذي يشقّ سماء الليل المظلمة، فا يأتي تصميم المذنب من realme مشرق للغاية ويوحي بالسرعة، علاوة على ذلك وفقًا لمعيار Antutu ، فإن realme6 قد سجل 291216.5 نقطة.

بينما يأتي هاتف realme 6 Pro بمعالج Snapdragon 720G والذي يتم إطلاقه في هاتف ذكي لأول مرة في العالم، يصنع المعالج باستخدام عملية 8 نانومتر متقدمة، مما يجعله أكثر قوة وفعالية، كما يحتوي معالج Snapdragon 720G على تحسينات بنسبة 10٪ في أداء وحدة المعالجة المركزية، و 75٪ تحسينات في أداء وحدة معالجة الرسومات.

وتأتي سلسلة realme 6 مع شحن فلاش 30 واط والذي قد تمت ترقيته، بحيث يمكن شحن بطارية بسعة 4300mAh بالكامل خلال 60 دقيقة.

ويأتي هاتف realme 6 Pro مع شاشة عرض مقاس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز مع معدل أخذ عينات 120 هرتز قادرة على إنتاج 90 إطارًا في الثانية، وتتميز الشاشة بمعدل تحديث أعلى بنسبة 50٪. جنباً إلى جنب، مع الكاميرا المزدوجة الرئيسية عريضة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل من Sony وكاميرا IMX471 + 8MP 105 فائقة الزاوية، مع تصحيح تشوه الحواف وإمكانية التعرف على الوجوه وتحسين محيط الوجه تلقائيًا عند الالتقاط على حافة الصورة. بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية 64 ميجابكسل مع زووم 20x، حيث تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة مقربة زووم 12 ميجابكسل بدقة 20 ميجابكسل و8 ميجابكسل بزاوية عريضة 119 درجة وعدسة ماكرو.

بالإضافة إلى مستشعر Samsung ISOCELL GW1، وتتميز كاميرا realme 6 Pro الرئيسية بمستشعر Samsung GW1 64MP مقاس 1 / 1.72 بوصة وفتحة عدسة كبيرة f / 1.8 وعدسة 6P، بالإضافة إلى ذلك ووفقًا لمعيار Antunu، فقد حقق هاتف realme 6 Pro حوالي 280681 نقطة.

و يقدم هاتفي realme 6 وrealme 6 Pro بسعر يبدأ من 4 آلاف جنيه. ويتميز realme 6 Pro بأنه أول هاتف يأتي مع معالج Snapdragon 720G بقيمة أقل من 6 ألاف جنيه.