تعرف على أسعار ومواصفات «هافال جوليون» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هافال جوليون موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار هافال جوليون

الفئة السعر Standard 525 Deluxe 565 Deluxe SR 595 High Deluxe 625 القيمة بالأف جنيه

ويذكر أن مجموعة «غبور أوتو» أقرت زيادات في اسعار سيارات هافال جوليون بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالي.

وتنتمي «جوليون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

مواصفات هافال جوليون 2022

زودت سيارات هافال جوليون- الفئة الأولى- بعض المواصفات ووسائل الأمان، ومن أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EDB- نظام الثبات الإلكتروني EBP- أنظمة مساعدة للفرامل BA- خاصية الصعود وعند المرتفعات – فرامل يد كهربائية – مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم طرازات «جوليون» – الفئة الثانية- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «عدد 6 وسائد هوائية – مصابيح أمامية LED- حساسات إضاءة ومطر – مرايات ضم – سخانات بالمرايات – مكيف هواء أوتوماتيك – عجلة القيادة من الجلد – فرش جلد للمقاعد – شاشة عدادات 7 بوصة – عدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

ودعمت سيارات هافال جوليون – الفئة الثالثة- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «جنوط رياضية 18 بوصة – فتحة سقف بانوراما – إضاءة محيطة بفتحة السقف – كاميرا 360 درجة – مقاعد كهرباء – سخانات بالمقاعد، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها «مثبت سرعة، وأنظمة تحذير من الحارة المرورية- كشف النقاط العمياء – نظام التنبيه وإيقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف – نظام الركن الذاتي – نظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئية – مرايات ذاتية التعتيم – خاصية التحكم في في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح، وغيرها».