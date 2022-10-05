تعرف على أسعار ومواصفات «شيفروليه أوبترا 2023» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، زيادة أسعار سيارات شيفروليه أوبترا موديل 2023 بقيمة بلغت 20 ألف جنيه التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة داخل السوق المحلية.

وقفزت أسعار سيارات شيفروليه أوبترا فئة «H/L» إلى 325.5 ألف جنيه، مقابل 305.5 ألف سابقًا.

وتنتمي «اوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات شيفروليه أوبترا 2023

دعمت سيارات شيفروليه أوبترا موديل 2023 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية أمامية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن بينها «نظام الذكي لركن السيارة- مانع إدارة المحرك- مصابيح ضباب أمامية وخلفية- مرايات جانبية كهربائية- زجاج كهربائي أمامي وخلفي- مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

كما زودت «أوبترا» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «كمبيوتر بلوحة القيادة- مقابض الأبواب بلون السيارة- جهاز انذار لحزام الأمان لمقعد السائق- إمكانية التحكم في مستوى وضعية مقعد السائق- طي المقاعد الخلفية- فرش المقاعد من القماش- مسند يد أمامي- جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية- راديو- CD مدخل USB- مخرج صوت AUX- بلوتوث- إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، وغيرها».

دعمت سيارات شيفروليه أوبترا فئة «H/L» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «حساسات خلفية- فتحة سقف كهربائية- فرش جلد- إمكانية التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة- صندوق تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي- زجاج تعتيم خلفي- مرايات جانبية بإشارات جانية- جنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».