تعرف على أسعار ومواصفات سيارات فولكس فاجن جولف (صور)

قدرت بنحو 389 ألف جنيه.

استقرت أسعار سيارات فولكس فاجن جولف عند مستوى 389 ألف جنيه خلال فبراير الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف -الوكيل المحلي للعلامة التجارية فولكس فاجن في مصر.

وينتمي طراز فولكس فاجن جولف لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تربو، ليولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 175 نيوتن / متر، مدعمة بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامي، التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 9.9 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4199 مم العرض 1786 مم الارتفاع 1512 مم سعة الشنطة الخلفية 380 لتر

فولكس فاجن جولف

مواصفات سيارات فولكس فاجن جولف

زودت طرازات فولكس فاجن جولف بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، منها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الاطارات».

احتوت على جنوط رياضية 17 بوصة، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، طي المرايات الجانبية كهربائيًا، مع إضاءة المصابيح الأمامية LED، كاميرا خلفية.