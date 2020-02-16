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تعرف على أسعار ومواصفات سيارات فولكس فاجن جولف (صور)

قدرت بنحو 389 ألف جنيه.
المال - خاص 2:29 م, الأحد, 16 فبراير 20 2:29 م, الأحد, 16 فبراير 20

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استقرت أسعار سيارات فولكس فاجن جولف عند مستوى 389 ألف جنيه خلال فبراير الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف -الوكيل المحلي للعلامة التجارية فولكس فاجن في مصر.

وينتمي طراز فولكس فاجن جولف لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تربو، ليولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 175 نيوتن / متر، مدعمة بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامي، التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 9.9 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4199 مم
العرض1786 مم
الارتفاع1512 مم
سعة الشنطة الخلفية380 لتر
سعر فولكس فاجن جولف
فولكس فاجن جولف

مواصفات سيارات فولكس فاجن جولف

زودت طرازات فولكس فاجن جولف بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، منها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الاطارات».

احتوت على جنوط رياضية 17 بوصة، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، طي المرايات الجانبية كهربائيًا، مع إضاءة المصابيح الأمامية LED، كاميرا خلفية.

ودعمت بسبويلر خلفي، النظام الذكي لركن السيارة، نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، مثبت سرعة، مكييف هواء، وغيرها.

مواصفات سيارات فولكس فاجن جولف
فولكس فاجن جولف
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بقلم المال - خاص

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