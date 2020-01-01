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تعرف على أسعار ومواصفات سيارات فورد فيوجن (صور)

قدرت أسعار الفئة الأولى 424.9 ألف جنيه
المال - خاص 1:29 م, الأربعاء, 1 يناير 20 1:29 م, الأربعاء, 1 يناير 20

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استقرت أسعار سيارات فورد فيوجن الفئة الأولى عند مستوى 424.9 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية بقيمة 474.9 ألف، وحددت الفئة الثالثة بسعر 524.9 ألف، وبلغت الفئة الرابعة نحو 549.9 ألف جنيه خلال يناير الحالى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة أوتو جميل وكيل العلامة التجارية فورد فى مصر.

وينتمى طراز «فيوجن» لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة 157 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4870 مم
العرض2121 مم
الارتفاع1480 مم
سعة الشنطة الخلفية549 لتر
سيارات فورد فيوجن
فورد فيوجن

مواصفات فورد فيوجن

زودت طرازات «فيوجن» بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS،و برنامج التوازن الإلكترونى ESC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HLA، وتوزيع إلكترونى EBD».

وتحتوى على مفاتيح تشغيل/ إيقاف المحرك، وحساسات ركن أمامية خلفية، ومثبت سرعة، خاصية طي المرايات الجانية كهربائيًا، وتكييف هواء اتوماتيكى، وفتحة سقف بانوراما، وغيرها.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، بلغت إجمالى مبيعات سيارات «فيوجن» نحو 137 وحدة، خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الحالى.

فورد
فورد فيوجن
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بقلم المال - خاص

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