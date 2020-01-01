تعرف على أسعار ومواصفات سيارات فورد فيوجن (صور)

استقرت أسعار سيارات فورد فيوجن الفئة الأولى عند مستوى 424.9 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية بقيمة 474.9 ألف، وحددت الفئة الثالثة بسعر 524.9 ألف، وبلغت الفئة الرابعة نحو 549.9 ألف جنيه خلال يناير الحالى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة أوتو جميل وكيل العلامة التجارية فورد فى مصر.

وينتمى طراز «فيوجن» لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة 157 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4870 مم العرض 2121 مم الارتفاع 1480 مم سعة الشنطة الخلفية 549 لتر

فورد فيوجن

مواصفات فورد فيوجن

زودت طرازات «فيوجن» بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS،و برنامج التوازن الإلكترونى ESC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HLA، وتوزيع إلكترونى EBD».

وتحتوى على مفاتيح تشغيل/ إيقاف المحرك، وحساسات ركن أمامية خلفية، ومثبت سرعة، خاصية طي المرايات الجانية كهربائيًا، وتكييف هواء اتوماتيكى، وفتحة سقف بانوراما، وغيرها.