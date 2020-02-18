تعرف على أسعار ومواصفات سيارات شيري تيجو 8 (صور)

قدرت بنحو 425 ألف جنيه

استقرت أسعار سيارات شيري تيجو 8 عند مستوي 425 ألف جنيه في السوق المحلية خلال فبراير الحالي، وفقًا للقائمة اللسعرية الصادرة، عن مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري في مصر.

وينتمي طراز شيري تيجو 8 لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «suv»، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي “تربو”، ليولد قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن / متر، بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4700 مم العرض 1860 مم الارتفاع 1746 مم سعة الشنطة الخلفية 193 لتر

شيرى تيجو 8

مواصفات سيارات شيري تيجو 8

زودت سيارات شيرى تيجو 8 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، منها “الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل ebd، وبرنامج التوازن الإلكتروني esp”.

ودعمت بجنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة led، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي.

كما احتوت على النظام الذكي لركن السسيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية “بانوراما”، ومثبت سرعة.