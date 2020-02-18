سيــارات

تعرف على أسعار ومواصفات سيارات شيري تيجو 8 (صور)

قدرت بنحو 425 ألف جنيه
المال - خاص 1:18 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20 1:18 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار سيارات شيري تيجو 8 عند مستوي 425 ألف جنيه في السوق المحلية خلال فبراير الحالي، وفقًا للقائمة اللسعرية الصادرة، عن مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري في مصر.

وينتمي طراز شيري تيجو 8 لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «suv»، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي “تربو”، ليولد قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن / متر، بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4700 مم
العرض1860 مم
الارتفاع1746 مم
سعة الشنطة الخلفية193 لتر
سعر سيارات شيري تيجو 8
شيرى تيجو 8

مواصفات سيارات شيري تيجو 8

زودت سيارات شيرى تيجو 8 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، منها “الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل ebd، وبرنامج التوازن الإلكتروني esp”.

ودعمت بجنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة led، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي.

كما احتوت على النظام الذكي لركن السسيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية “بانوراما”، ومثبت سرعة.

وشملت أنظمة منع إدارة المحرك، وفرامل يد كهربائية، وكاميرا خلفية، وخاصية إدارة المحرك بدون مفتاح- “مفتاح ذكي”، و مكييف هواء، وشاشة وسائط تعمل باللمس 9 بوصة، وغيرها.

أسعار سيارات شيري تيجو 8
شيرى تيجو 8
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أسعار السيارات المستعملة.. «كيا سول» تبدأ من 220 ألف جنيه

المال - خاص 12:38 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20

أسعار ومواصفات سيارات هوندا CRV موديل 2020 (صور)

المال - خاص 12:58 م, الأثنين, 17 فبراير 20

أسعار السيارات المستعملة.. «هيونداي ماتريكس» تبدأ من 115 ألف جنيه

المال - خاص 12:02 م, الأثنين, 17 فبراير 20

قائمة أسعار سيارات الفان خلال فبراير 2020 (صور)

المال - خاص 8:20 م, الأحد, 16 فبراير 20

تعرف على أسعار ومواصفات سيارات فولكس فاجن جولف (صور)

المال - خاص 2:29 م, الأحد, 16 فبراير 20

أسعار السيارات المستعملة.. «كيا ريو» تبدأ من 165 ألف جنيه

المال - خاص 12:39 م, الأحد, 16 فبراير 20