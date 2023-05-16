تعرف على أسعار ومواصفات «سوزوكي بالينو» الجديدة

أعلنت شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلى لـ«سوزوكي» فى مصر، عن أسعار سيارات سوزوكي بالينو الجديدة التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة فى السوق المحلية خلال مايو الحالى.
أسعار سوزوكي بالينو
|الفئة
|السعر
|F/O
|799.9
وتزود «سوزوكي
وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – مساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت سرعة – عجلة القيادة كهربائية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».
وزودت «بالينو» ببعض التجهيزات في المقصورة الداخلية، من أبرزها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكييف رقمي – إمكانية طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات رقمية – قفل مركزي – زجاج كهربائي – مرآة داخلية بخاصية التعتيم الذاتي – عجلة القيادة متعددة الوظائف».
وزودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات فى الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – مرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية – زجاج معتم- جنوط 18 بوصة».
وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من « 4 مكبرات صوتية – مدخل AUX – مدخل USB – شاشة وسائط – بلوتوث – إمكانية اتصال الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية “أندريد أوتو، وأبل كار بلاي” – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – وغيرها».