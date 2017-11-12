تعرف على أسعار وعروض صيانة فولكس خلال نوفمبر

شريف عيسى حصلت "المال" على أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الألمانية فولكس فاجن، والصادرة عن المصرية التجارية وأوتوموتيف EATc، والوكيل الحصرى لها فى مصر. ووفقاً للقائمة الصعرية، بلغت قيمة تيجوان Package 2 والمدعومة بمحرك TSI، سعة 1400 سى سى، بقوة 150 حصان، 670 ألف جنيه، فيما قدر

شريف عيسى



حصلت “المال” على أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الألمانية فولكس فاجن، والصادرة عن المصرية التجارية وأوتوموتيف EATc، والوكيل الحصرى لها فى مصر.



ووفقاً للقائمة الصعرية، بلغت قيمة تيجوان Package 2 والمدعومة بمحرك TSI، سعة 1400 سى سى، بقوة 150 حصان، 670 ألف جنيه، فيما قدرت قيمه باسات فئة Trendline بـ 490 ألفاً، فيما سعرت المصرية التجارية وأوتوموتيف فئة Trendline Plus، بقيمة 530 ألف جنيه.



أما عن سعر جولف، Comfort Line والمزودة بمحرك TSI، سعة 1200 سى سى، بقوة 110 حصان، فجاء بـ 399 ألفاً، و900 جنيهاً.



وفى سياق متصل، أعلن كلاً من شركة الطارق للتجارة، و D C AUTO عن عرضاً على باسات Trendline، والتى يتمثل فى عرض صيانه لمدة عام مجاناً حال سراء السيارة خلال نوفمبر الجارى.



كما جددت المصرية التجارية وأوتوموتيف إمكانية تقسيط الصيانة الدورية لسيارات فولكس فاجن، وذلك بالتعاون مع بنك مصر، لمدة 6 أشهر.



ويوضح الجدول الأتى أسعار طرازات فولكس فاجن خلال شهر نوفمبر :