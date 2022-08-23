تعرف على أسعار وشروط حفل فريق روكسي بالزمالك 26 أغسطس

يحيى فريق الروك المصري “روكسي” حفلا غنائيا كبيرا بمسرح الزمالك الجمعة 26 أغسطس الجاري ، بلغت تذكرة الحفل 100 جنيه فقط وهي متاحة حاليا من شباك تذاكر مسرح الزمالك، بالإضافة لموقع تيكتس مول.

يذكر أن فريق روكسي طرح أغنية جديدة مؤخرا بعنوان “بحبك موت” ضمن ألبوم ” طاقة مكبوتة وضم 8 أغنيات مختلفة منها أغنية كائن الإنسان وواحدة في الوجود.

كما أعلن مسرح الزمالك عن شروط معينة لحضور حفل فرقة روكسي الأيام القادمة ، وهي لن يتم التعامل بأي تذكرة تباع من منفذ آخر غير مسرح الزمالك والرابط المخصص للبيع أونلاين، وأي سلوك عنيف سيتم التعامل معه فورا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية وممنوع دخول الكحوليات والمواد المخدرة او الألعاب النارية والكاميرات والمأكولات أيضا.