تعرف على أسعار وحدات الحي السكني بالعاصمة الإدارية

بدور إبراهيمقال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان لـ"المال" إن سعر المتر بالوحدات التى تعتزم طرحها بالحى السكنى R3 بالعاصمة الادارية الجديدة يبدأ من 11 الف جنيه.وأوضح أن نظام السداد يتمثل في دفع 10 % مقدم والتقسيط على 5 سنوات كما تتاح آلية السداد وفقا لنظام التمويل العقاري.وأشار المصدر إلى

بدور إبراهيم

قال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان لـ”المال” إن سعر المتر بالوحدات التى تعتزم طرحها بالحى السكنى R3 بالعاصمة الادارية الجديدة يبدأ من 11 الف جنيه.

وأوضح أن نظام السداد يتمثل في دفع 10 % مقدم والتقسيط على 5 سنوات كما تتاح آلية السداد وفقا لنظام التمويل العقاري.

وأشار المصدر إلى أن الوحدات تطرح كاملة التشطيب وبمستوى مميز ومساحات متنوعة ومن المقرر تسليم الوحدات خلال عام.

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلن عن طرح أول وحدات بالحي السكني الذي تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد عيد الفطر، ويضم الحى السكني الذي تطرح به الوحدات منطقة متكاملة الخدمات بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية.

وكانت قد انفردت المال فى سبتمبر 2017 بأن سعر المتر بوحدات الحى السكنى المزمع طرحها من وزارة الإسكان بالعاصمة الادارية الجديدة لن يقل عن 10 آلاف جنيه للمتر فى ظل اتسام الوحدات بارتفاع مستوى التشطيبات الداخلية والخارجية وكبر المساحات وتميز المواقع.

