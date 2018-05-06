تعرف على أسعار هيونداى فيرنا خلال مايو

المال - خاصأرسلت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداي ومازدا وشيري وجيلي، لشبكة موزعيها منذ قليل، أسعار سيارات فيرنا - إذ ارتفعت أسعار فئة "A/T" موديلات 2018؛ بمقدار 4 آلاف جنيه لتصل إلي 204 ألف مقابل 200 ألف.واستقرت أسعار فيرنا المانيوال لتسجل فى الفئة الأولى gl نحو 176.5 ألف

المال – خاص

أرسلت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداي ومازدا وشيري وجيلي، لشبكة موزعيها منذ قليل، أسعار سيارات فيرنا – إذ ارتفعت أسعار فئة “A/T” موديلات 2018؛ بمقدار 4 آلاف جنيه لتصل إلي 204 ألف مقابل 200 ألف.

واستقرت أسعار فيرنا المانيوال لتسجل فى الفئة الأولى gl نحو 176.5 ألف جنيه، والفئة الثانية gls بنحو 172 ألف.

وأوضح أحد موزعي هيونداي، أن مجموعة جي بي غبور أوتو قررت رفع أسعار سيارات فيرنا فئة a/t موديلات 2018؛ لأسباب تتعلق بنقص المعروض وارتفاع قيمة أوفر برايس إلى 10 آلاف جنيه، مضيفا أن المجموعة أبلغت الموزعين أنها ستبدأ في تسليم سيارات فيرنا موديلات 2019 فئة m/t فقط خلال يوليو المقبل.

ويذكر أن أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، زيادة بأسعار سيارات “أكسنت والنترا AD وكريتا” بمقدار يتراوح ما بين 2000 و3000 ألف جنيه بمختلف الفئات اﻷسبوع الماضي.

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سيارات فيرنا خلال أبريل ومايو 2018: