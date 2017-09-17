تعرف على أسعار هواتف سامسونج بعد التخفيض‎

محمود جمال:خفضت شركة سامسونج مصر للإلكترونيات، أسعار هواتفها اليوم بقيم تبدأ من 15 وحتى 980 جنيها، وذلك بناء على قائمة الأسعار التى أرسلتها لموزعيها المعتمدين.وحسب القائمة التى حصلت "المال" على نسخة منها، فإن سعر جهاز جالاكسى A5 2017 انخفض بواقع 350 جنيها دفعة واحدة، ليصل إلى 6200 جنيه، بدلا من



محمود جمال:

خفضت شركة سامسونج مصر للإلكترونيات، أسعار هواتفها اليوم بقيم تبدأ من 15 وحتى 980 جنيها، وذلك بناء على قائمة الأسعار التى أرسلتها لموزعيها المعتمدين.

وحسب القائمة التى حصلت “المال” على نسخة منها، فإن سعر جهاز جالاكسى A5 2017 انخفض بواقع 350 جنيها دفعة واحدة، ليصل إلى 6200 جنيه، بدلا من 6550 جنيها، وتراجع سعر جهاز تابلت ” TAB S3 LTE 32 GB ” بنحو 980 جنيها، ليصل إلى 11040 ألف جنيه، مقارنة مع 12020 ألف جنيه .

وتستحوذ سامسونج على 43 % من مبيعات سوق الهواتف الذكية بمصر، تليها”هواوى” بـ %20، ثم”لينوفو” الصينية، و”إتش تى سى” التايوانية بـ 10% لكل منهما، فيما تتوزع النسبة المتبقية على شركات صينية أخرى، مثل”أوبو” و”تكنوموبايل” و”إنفينيكس”.



