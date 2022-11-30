تعرف على أسعار نوالين النقل البحري من الموانئ الصينية إلى ميناء السخنة

كشفت مصادر مطلعة بالخطوط الملاحية، عن وجود انخفاضات وصل الى زيادة عن 30% في أسعار النوالين البحرية على بعض الخطوط، ومن أهمها من الموانئ الصينية إلى ميناء السخنة.

وأشارت المصادر، إلى أن نقل الحاويات سعة 20 حاوية من ميناء ميناء شنتشن الى ميناء السخنة الى 2100 دولار، و2250 دولار للحاوية 40 قدم .

كما تم نقل الحاويات من ميناء نانشا الى مناء السخنة 2400 دولار للحاوية 20 قدم، و2500 دولار للحاوية 40 قدم .

فيما تم وصول سعر نقل الحاوية 20 قدم من ميناء شنغهاي الى ميناء السخنة 2400 دولار، والحاوية 40 قدم الى 2600 دولار.

كما وصلت أسعار نقل الحاوية من ميناء تشينغداو الى ميناء السخنة 2500 دولار للحاوية 20 قدم ، وكذا 2500 دولار للحاوية 40 قدم أيضا.

كما بلغت أسعار نقل الحاويات من ميناء تيانجين إلى ميناء السخنة 2100 دولار للحاوية 20 قدم، و2400 دولار للحاوية 40 قدم.

أما بالنسبة لنقل الحاويات الـ20 قدم من ميناء نينغبو تشوشان الى ميناء السخنة بلغت 2400 دولار وللحاويات 40 قدم وصلت الى 2500 دولار للحاوية.

كما وصلت اسعار نقل الحاويات من ميناء شيامن الى ميناء السخنة 2600 دولار للحاوية 20 قدم، و2800 دولار للحاوية 40 قدم.

وخلال الاسبوع الماضي توقعت شركة Drewry لابحاث النقل هبوط كبير بأسعار النوالين البحرية، خلال الشهر الحالي.

ووفق تقرير ترجمته “المال”، فإن الأسبوع الأخير أظهر انخفاضًا كبيرًا في أسعار النوالين، خاصة أسعار الحاويات، كما يوضح التقرير أن خطوط الحاويات العالمية حاولت إبطاء الانخفاض الحاد في أسعار النوالين، ولا سيما بالنسبة للأسعار قصيرة الأجل.

وأوضح التقرير أن الأسعار من شنغهاي وتيانجين وشنتشن إلى موانئ البحر المتوسط وشمال أوروبا بلغت ألف دولار فقط للحاويات 20 قدمًا، و1800 دولار للحاوية 40 قدمًا، وذلك بالنسبة للشحن الفوري.

وعلقت المنظمة البحرية العالمية على أسعار النوالين موضحة أن يأتي بسبب تراجع الطلب، بالاضافة الى طرح العديد من السفن الحديثة والكبيرة بالسوق مع ثبات وتراجع الطلب.

وأكد تقرير ملاحي أنه من المتوقع أن تعود أسعار الشحن إلى مستوى ما قبل الجائحة، في عام 2023؛ فإن نمو العرض النشط المحدود من المرجح أن يساعد السوق على التعافي في عام 2024 فصاعدًا.