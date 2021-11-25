تعرف على أسعار نقل الحاويات بريًا بين مختلف المناطق والمحافظات (مستند)

أعدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات التابعة لغرفة تجارة الإسكندرية، متوسطات أسعار النوالين البرية خلال الفترة الحالية وحتى نهاية ديسمبر المقبل، والتي تم إرسالها لمصلحة الجمارك لتعميمها على المنافذ الجمركية.

وتشمل الأسعار التي أعدتها الشعبة نقل الحاويات من مختلف المناطق الصناعية والموانئ البرية والجافة والتي على أساسها يتم احتساب قيمة الضرائب المستحقة على النولون.

ونصت تعريفات النقل من مدينة برج العرب بالإسكندرية، إلى القاهرة على أن تصل تكلفة الحاوية إلى 3750 جنيه، ومن برج العرب إلى الإسكندرية، بواقع 1500 جنيه للحاوية، وبينما لمحافظات الدلتا 3000 جنيه للحاوية، ومن برج العرب للقناة 4500 جنيه للحاوية، وإلى شمال الصعيد 5250 جنيه للحاوية، وإلى وسط الصعيد 9750 جنيه للحاوية، وإلى جنوب الصعيد 18 ألف جنيه للحاوية.

فيما كانت الأسعار من مدينة السادات إلى القاهرة بواقع 3000 جنيه للحاوية، وإلى الإسكندرية 2400 للحاوية، وإلى الدلتا 2400 جنيه للحاوية أيضا، والى القناة 4500 جنيه للحاوية والى شمال الصعيد 5250 جنيه للحاوية وإلى وسط الصعيد 9750 للحاوية، وإلى جنوب الصعيد 16500 جنيه للحاوية.

وبالنسبة للنقل للحاويات من منطقة العاشر من رمضان فكان نقل الحاوية للقاهرة 1500 جنيه، وإلى الإسكندرية 4500 جنيه للحاوية، وإلى الدلتا 4500 جنيه للحاوية، والقناة 6000 جنيه للحاوية وإلى شمال الصعيد 6000 جنيه للحاوية أيضا، ووسط الصعيد 9750 جنيها للحاوية وإلى جنوب الصعيد تصل إلى 16500 جنيه للحاوية.

وبالنسبة لنقل الحاوية من بني سويف فقد وصلت إلى القاهرة بقيمة تصل الى 2250 جنيه للحاوية، والإسكندرية 5250 جنيه للحاوية، وإلى الدلتا 4500 جنيه للحاوية، وإلى مدن القناة وصلت إلى 5250 جنيه للحاوية، وإلى شمال الصعيد وصلت إلى 3000 جنيه للحاوية، والى وسط الصعيد وصلت الى 7500 جنيه للحاوية، والى جنوب الصعيد وصلت الى 12 ألف جنيه للحاوية.

كما وصلت أسعار نقل الحاويات من السلوم إلى القاهرة 12 ألف جنيه، وإلى الإسكندرية 9 آلاف جنيه، وإلى الدلتا 13250 جنيه، وإلى مدن القناة 13500 جنيه للحاوية، والى شمال الصعيد 18 ألف جنيه، وإلى وسط الصعيد 24 ألف جنيه، وإلى جنوب الصعيد 24500 جنيه للحاوية.

ومن منطقتي طابا ورفح إلى القاهرة بلغت 8250 جنيه للحاوية، وإلى الإسكندرية 11250 جنيه للحاوية، وإلى مدن الدلتا تصل إلى 9 الاف جنيه، والى مدن القناة بلغت 5250 جنيه للحاوية، والى شمال الصعيد تصل غلى 9 ألآف جنيه للحاوية، وإلى وسط الصعيد تصل إلى 13 ألف جنيه، وإلى جنوب الصعيد تصل إلى 25.5 ألف جنيه.

ومن مناطق قسطل وأرقين بلغ سعر نقل الحاوية إلى القاهرة 15 ألف جنيه، والى الاسكندرية بلغ 18 ألف جنيه، وإلى الدلتا بلغ 15.7 ألف جنيه، وإلى مدن القناة بلغ 15.7 ألف جنيه، وإلى شمال الصعيد بلغ 12 ألف جنيه، وإلى وسط الصعيد بلغ 7.5 ألف جنيه، وإلى جنوب الصعيد بلغ 3 ألآف جنيه.

وبالنسبة لنقل الحاويات من مدينة السادس من أكتوبر إلى الاقهرة بلغ 2500 جنيه للحاوية، وإلى مدينة الإسكندرية بلغ 2500 جنيه، وإلى مدن الدلتا 2500 جنيه أيضا ، أما إلى مدن القناة فبلغ 3500 جنيه للحاوية، وإلى شمال الصعيد فبلغ 3000 جنيه للحاوية، وإلى وسط الصعيد فبلغ 9 ألآف جنيه للحاوية، وإلى جنوب الصعيد بلغ 13.5 ألف جنيه.

وفي يناير من العام الجاري كانت قد ناقشت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 477 لسنة 2020، خلال اجتماعها بمقر شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية، بدء تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة على قيمة النولون البحري للبضائع العامة والحيوانات الحية، والذي تم تطبيقه خلال يناير الماضي عبر مصلحة الضرائب.

وتقوم شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية بتقديم متوسط أسعار النولون لمختلف البضائع لمصلحة الضرائب كل 3 أشهر، حتى يتسنى لها محاسبة العملاء بناء على هذا المتوسط الذي تعده الشعبة.

وتم عقد الاجتماع بناء على البندين الثاني والثالث من بنود برتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، وشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة لتنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة على خدمة النولون الجوي والبري المؤداة على السلع المعفاة جمركيا.

واستعرض أعضاء الشعبة بيان الأسعار الاسترشادية، وتداولت المناقشات بشأنه وتم الاستقرار على البيان الاسترشادي المعتمد من الحاضرين من الشعبة والمصلحة وموافاة مصلحة الجمارك بصورة منه للعمل بها خلال الفترة من يناير إلى مارس المقبل، ليتم التطبيق بناء على فواتير شهر يناير الماضي ، وذلك بناء على متوسط أسعار النولون الاسترشادي الذي تقدمه الشعبة.

يذكر أن الغرفة التجارية بالإسكندرية وقعت في سبتمبر الماضي، متمثلة في شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، ورؤساء مصلحة الضرائب والجمارك بروتوكول تعاون مشترك يتعلق بتحصيل القيمة المضافة على البضائع المشحونة جوا المعفاة، حيث يأتي البروتوكول في إطار سعي الغرفة لحل أزمات الأعضاء وتذليل المشاكل أمامهم.

وقال المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية، التقينا في جلسات عديدة مع ممثلي مصلحتي الضرائب والجمارك بهدف وضع الخطوط العريضة للبروتوكول وحل بعض المشاكل التي تواجه أعضاء الشعبة فيما يتعلق بالقيمة المضافة، إضافة إلي سبل حل جميع المشاكل التي تتعلق أيضا بالضرائب، مضيفا “حققنا تعاونا كبيرا فيما يخص بنود البروتوكول في صالح الأعضاء”.

وأضاف القاضي، أن مشاركة عدد كبير من شركاء الشعبة كغرفة الملاحة، إضافة إلى ممثلي مجلس الإدارة وعدد كبير من أعضاء الشعبة يعكس الوعي بأهمية البروتوكول الذي تم إنجازه بعدد من اللقاءات التي جمعت الأطراف محل البروتوكول.