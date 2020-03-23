تعرف على أسعار موبايلات سيكو خلال مارس

رصدت “المال” أسعار موبايلات سيكو في السوق المحلية خلال شهر مارس الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «mti»- الوكيل المحلي للعلامة التجارية في مصر.

قدّرت أسعار موبايلات سيكو «mini v» بنحو 155 جنيهًا، وسعرت أجهزة «Extra 2» بقيمة 205 جنيهات.

وحددت أسعار هواتف سيكو «senior» بقيمة 371 جنيهًا، وبلغت أسعار أجهزة «3 more» نحو 535 جنيهًا.

وسجلت أسعار أجهزة سيكو «Topaz» نحو 965 جنيهًا، وسعرت أجهزة «mega 2» بقيمة 1075 جنيهًا.

وبلغت أسعار هواتف سيكو «Mega 2 Max» نحو 1340 جنيهًا، وقدرت أجهزة «infinity» بسعر 1400 جنيه.

وسعرت أجهزة تابليت سيكو «Express 3 max» بنحو 1125 جنيهًا خلال مارس الحالي.