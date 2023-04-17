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تعرف على أسعار كعك وبسكويت العيد في المحلات ومنافذ التموين

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بأسعار تبدأ من 120 جنيهًا

تعرف على أسعار كعك وبسكويت العيد في المحلات ومنافذ التموين
محمد مجدي

محمد مجدي

9:33 م, الأثنين, 17 أبريل 23

تكثر عمليات بحث المواطنين على أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر المبارك في المحلات الشهيرة والمنافذ الحكومية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتقدم “بوابة المال” لقراءها أسعار كعك وبسكويت العيد في المحلات ومنافذ التموين والتي جائت كالتالي:

كعك العيد من ايتوال

كيلو كحك سادة بسعر 170 جنيهًا

كيلو كحك ملبن بسعر 170 جنيهًا

كيلو كحك عجوة بسعر 170 جنيهًا

كيلو كحك عجمية بسعر 210 جنيهًا

كيلو كحك رش مكسرات بسعر 240 جنيهًا

كيلو بسكويت نشادر بسعر 140 جنيهًا

كيلو بسكويت برتقال بسعر 150 جنيهًا

كيلو بسكويت شيكولاته بسعر 150 جنيهًا

كيلو بسكويت جوز هند بسعر 150 جنيهًا

كيلو بسكويت اجلاسيه بسعر 200 جنيهًا

كيلو غريبة سادة بسعر 180 جنيهًا

كعك وبسكويت العيد من العبد

كيلو كحك سادة بسعر 170 جنيهًا

كيلو كحك بالملبن بسعر 170 جنيهًا

كيلو كحك بالعجمية بسعر 170 جنيهًا

كيلو كحك مشكل بسعر 180 جنيهًا

كيلو كحك بعين الجمل بسعر 220 جنيهًا

كيلو كحك بالفسدق بسعر 240 جنيهًا

كيلو بسكويت سادة بسعر 140 جنيهًا

كيلو بسكويت برتقال بسعر 140 جنيهًا

كيلو بسكويت بجوز الهند بسعر 140 جنيهًا

كيلو بسكويت بالشيكولاته بسعر 150 جنيهًا

كيلو بسكويت مشكل بسعر 150 جنيهًا

كحك وبسكويت العيد في منافذ التموين

كيلو كعك سادة بسعر 120 جنيهًا

كيلو كعك ملبن بسعر 120 جنيها

كيلو كعك المكسرات بسعر 170 جنيها

كيلو البسكويت النشادر بسعر 110 جنيهات

وبذلك يصبح أمام المستهلك أسعار كعك وبسكوت العيد في المحلات وعليه أن يختار ما يناسبه منها وفقًا لإمكانياته المادية.

محمد مجدي

محمد مجدي

9:33 م, الأثنين, 17 أبريل 23