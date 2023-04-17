تعرف على أسعار كعك وبسكويت العيد في المحلات ومنافذ التموين

تكثر عمليات بحث المواطنين على أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر المبارك في المحلات الشهيرة والمنافذ الحكومية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتقدم “بوابة المال” لقراءها أسعار كعك وبسكويت العيد في المحلات ومنافذ التموين والتي جائت كالتالي:
كعك العيد من ايتوال
كيلو كحك سادة بسعر 170 جنيهًا
كيلو كحك ملبن بسعر 170 جنيهًا
كيلو كحك عجوة بسعر 170 جنيهًا
كيلو كحك عجمية بسعر 210 جنيهًا
كيلو كحك رش مكسرات بسعر 240 جنيهًا
كيلو بسكويت نشادر بسعر 140 جنيهًا
كيلو بسكويت برتقال بسعر 150 جنيهًا
كيلو بسكويت شيكولاته بسعر 150 جنيهًا
كيلو بسكويت جوز هند بسعر 150 جنيهًا
كيلو بسكويت اجلاسيه بسعر 200 جنيهًا
كيلو غريبة سادة بسعر 180 جنيهًا
كعك وبسكويت العيد من العبد
كيلو كحك سادة بسعر 170 جنيهًا
كيلو كحك بالملبن بسعر 170 جنيهًا
كيلو كحك بالعجمية بسعر 170 جنيهًا
كيلو كحك مشكل بسعر 180 جنيهًا
كيلو كحك بعين الجمل بسعر 220 جنيهًا
كيلو كحك بالفسدق بسعر 240 جنيهًا
كيلو بسكويت سادة بسعر 140 جنيهًا
كيلو بسكويت برتقال بسعر 140 جنيهًا
كيلو بسكويت بجوز الهند بسعر 140 جنيهًا
كيلو بسكويت بالشيكولاته بسعر 150 جنيهًا
كيلو بسكويت مشكل بسعر 150 جنيهًا
كحك وبسكويت العيد في منافذ التموين
كيلو كعك سادة بسعر 120 جنيهًا
كيلو كعك ملبن بسعر 120 جنيها
كيلو كعك المكسرات بسعر 170 جنيها
كيلو البسكويت النشادر بسعر 110 جنيهات
وبذلك يصبح أمام المستهلك أسعار كعك وبسكوت العيد في المحلات وعليه أن يختار ما يناسبه منها وفقًا لإمكانياته المادية.