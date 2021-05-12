تعرف على أسعار كحك العيد في محلات توماس

طرحت سلسلة محال توماس للحلويات مجموعة كبيرة من سلع كحك عيد الفطر، والتي تتنوع ما بين الكحك السادة والكحك المحشو ، والغريبة ، والبيتي فور ، والبسكويت السادة ، والبسكويت بنكهات مختلفة ، وذلك بفروع توماس في مدينة نصر والتجمع الخامس.

ويبلغ سعر كيلو كحك سادة ، وكحك ملبن ، وكحك عجوة 145 جنيها لكل منها ، بينما كحك عين جمل بسعر 240 جنيها ، وكحك فسدق 275 جنيها.

ويبلغ سعر كيلو كحك عجمية 160 جنيها ، وغريبة سادة 190 جنيها ، ومنين سادة ومنين ينسون بسعر 155 جنيها لكل منهما ، ومنين عجوة 145 جنيها ، ومعمول عجوة 155 جنيها.

ويبلغ سعر كيلو برازق 160 جنيها ، وكرابيج 155 جنيها ، وبيتي فور 180 جنيها ، وبسكويت فانيليا 155 جنيها ، وبسكويت قرفة 175 جنيها ، وبسكويت جوز هند 175 جنيها.

وكيلو بسكويت برتقال بسعر 175 جنيها ، وبسكويت شوكلت بسعر 175 جنيها.